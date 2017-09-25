Минск обвинил Киев в наглой агрессии

Минск выразил протест Киеву. Поводом стала "наглая и агрессивная" акция радикалов у здания посольства Белоруссии на Украине.

Акция "антибелорусской направленности" прошла возле дипмиссии в Киеве 23 сентября. В посольстве Белоруссии выходку назвали хулиганской и агрессивной.

"Принимая во внимание, что участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры, посольство Республики Беларусь на Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование", – говорится в сообщении пресс-службы.

В средствах массовой информации акция не освещалась, о ней стало известно лишь из заявления посольства. Однако ранее у здания дипмиссии в Киеве прошел митинг протеста. Его участники выступили против совместных российско-белорусских учений "Запад-2017". Активисты утверждали, что маневры окончатся "оккупацией Белоруссии".

С 14 по 20 сентября Россия и Белоруссия проводили совместные учения "Запад-2017". Танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитно-ракетные и инженерные подразделения отрабатывали оборонительные действия и военную координацию двух стран. Около 13 тысяч военных отражали нападение условного противника.

Наблюдали за маневрами 95 экспертов из 50 стран. Даже Пентагон признал учения открытыми и прозрачными. Тем не менее страны Балтии сочли их прямой угрозой безопасности региона. Все громкие панические заявления были проплачены, уверен военный политолог Андрей Кошкин.

По словам Кошкина, отрабатывался заказ на информационную войну. Цель – заставить раскошелиться обывателей, доказать, что эти деньги идут на защиту. "Горячей войны нет, холодную пытаются заморозить. А вот информационная – в полном разгаре. Поэтому все и навалились на обывателей, пытаясь доказать, что не сегодня завтра надо готовиться к тому, что придут русские танки", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.