"Будут наказаны": Путин о срыве встречи с Трампом
"Что касается встречи отдельной, во-первых, это было связано с графиком Трампа и моим графиком и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось. Ну… Будут наказаны за это", – заявил российский лидер.
Однако, по словам Путина, ничего страшного не произошло. "Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом все, что хотели, мы обсудили", – сказал президент. Он добавил, что сторонам все-таки необходимы полноценные переговоры "по всему комплексу отношений".
"В основном говорили о чем – о том, что обсуждалось на саммите. Обсуждали, как использовать новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика", – пояснил Путин.
По словам президента России, также было согласовано заявление по Сирии, передает "Лента.ру". "Что касается Сирии, то чрезвычайно важным считаю то, что мы подтвердили территориальную целостность и суверенитет страны", – отметил глава государства.
Сам пришел: Трамп подошел к Путину перед началом заседания саммита и президенты немного поговорили pic.twitter.com/IEAUUcikHU— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2017 г.
Путин также отметил, что несостоявшаяся отдельная встреча – признак того, что российско-американские отношения пока не вышли из кризиса. Президент подчеркнул, что Москва хочет гармоничных отношений с Вашингтоном.
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