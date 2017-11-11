"Будут наказаны": Путин о срыве встречи с Трампом

Владимиру Путину и Дональду Трампу удалось встретиться в кулуарах саммита АТЭС. Президенты успели перекинуться парой слов. Однако те, кто не смог подготовить полноценную встречу понесут наказание.

"Что касается встречи отдельной, во-первых, это было связано с графиком Трампа и моим графиком и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось. Ну… Будут наказаны за это", – заявил российский лидер.

Однако, по словам Путина, ничего страшного не произошло. "Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом все, что хотели, мы обсудили", – сказал президент. Он добавил, что сторонам все-таки необходимы полноценные переговоры "по всему комплексу отношений".

"В основном говорили о чем – о том, что обсуждалось на саммите. Обсуждали, как использовать новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика", – пояснил Путин.

По словам президента России, также было согласовано заявление по Сирии, передает "Лента.ру". "Что касается Сирии, то чрезвычайно важным считаю то, что мы подтвердили территориальную целостность и суверенитет страны", – отметил глава государства.

Сам пришел: Трамп подошел к Путину перед началом заседания саммита и президенты немного поговорили pic.twitter.com/IEAUUcikHU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2017 г.

Путин также отметил, что несостоявшаяся отдельная встреча – признак того, что российско-американские отношения пока не вышли из кризиса. Президент подчеркнул, что Москва хочет гармоничных отношений с Вашингтоном.