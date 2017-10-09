Эрдоган предал друга Путина

Позиция Турции по Крыму неизменна: Анкара никогда не признает полуостров российским. Это в который раз подтвердил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Киеве с главой Украины Петром Порошенко.

Это заявление ни в коем случае не идет в разрез с прежними высказываниями Эрдогана, предназначенными, в большей степени, для украинских политиков. Турецкий лидер неоднократно поддерживал Порошенко в его оценке ситуации вокруг Крыма и заверял президента Украины в том, что его позицию не изменит даже восстановление отношений с Россией.

Но, надо отметить, что мантра Эрдогана об "украинском Крыме" на этот прозвучала спустя несколько дней после седьмой в 2017 году встречи российского и турецкого президентов. Подводя итоги двухчасовых переговоров с глазу на глаз, Путин назвал Эрдогана другом, услышав аналогичное признание в ответ.

По данным различных источников, Путин летал в Анкару для того, чтобы, в том числе, обсудить и болезненный для Эрдогана вопрос – детали ввода турецких сил в сирийскую провинцию Идлиб. И российский президент дал своему турецкому коллеге добро на эту операцию. Западная пресса писала, что Эрдоган принимал в своем президентском дворце "открывателя дверей в сирийской войне".

Присутствие в сирийском Идлибе необходимо Турции как воздух – она хочет зачистить эту провинцию от террористов, которые мешают перемирию протурецких боевиков с сирийским правительством. Территории, о которых идет речь, сейчас контролируют с воздуха российские ВКС.





И вот теперь, после того, как Эрдоган получил карт-бланш от Путина фактически на интервенцию своих войск в Сирию, турецкий лидер делает очередное заявление об украинском Крыме. Это могло остаться незамеченным, если бы не еще одно высказывание высшего турецкого чиновника.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не исключает аннулирования сделки по российским комплексам С-400. А все дело в том, что Турция ждет не столько сами комплексы, сколько технологии для их совместного с Россией производства.

"Если Россия к этому относится отрицательно, то мы можем заключить соглашение с другой страной", – сказал Чавушоглу в преддверии визита президента Турции на Украину.

Напомним, что Москва и Анкара вели переговоры о поставках комплексов С-400 в Турцию с момента восстановления отношений в 2016 году. В сентябре 2017 года между странами был подписан долгосрочный контракт на поставку С-400 и Турция уже перевела первый платеж за них. Планы турецких властей купить комплексы ПВО у России резко осудили в Вашингтоне, Эрдогану даже пришлось оправдываться перед американскими властями за столь тесное сотрудничество с Москвой.





Отношения Москвы и Анкары прошли настоящее испытание на прочность. Они серьезно испортились в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет из группировки, выполняющей задачи по борьбе с террористами в Сирии. Турецкие власти тогда заявили, что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство страны. После долгих дипломатических консультаций и личной встречи лидеров России и Турции в отношениях государств наметилось потепление.