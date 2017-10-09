В Киеве хотят закрыть украинцам въезд в Россию

В Верховной раде могут принять очередной бредовый законопроект, который прежде всего серьезно ударит по самим украинцам. Речь идет об ограничении поездок граждан Незалежной в Россию вплоть до полного запрета.

Нормативно-правовой акт был внесен на рассмотрение украинского парламента в понедельник, 9 октября. Авторами законопроекта стали депутаты от "Блока Петра Порошенко" Андрей Немировский и Андрей Шинькович. При этом текст документа в официальных источниках пока не появился.

Ранее в Киеве уже намекали на запрет украинцам посещать Россию. Так, министр инфраструктуры страны Владимир Омелян заявил, что установленная еще в конце 2015 года блокировка авиационного сообщения с Москвой была правильным шагом. Чиновник сказал, что украинцам вообще не следует посещать "страну-агрессор". "Нечего туда ездить", – заявил он.

По мнению министра, единственная причина, по которой его сограждане могут посещать Россию – это визиты к родственникам и членам семьи. "Если мы идем в Европу – мы должны идти в Европу", – подчеркнул глава украинского министерства инфраструктуры.





И этом при том, что на Украине в последнее время зафиксировали рост числа поездок граждан в Россию в полтора раза. За первую половину 2017 года границу пересекли на 56% украинцев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в нашу страну за первую половину этого года въехали 2,67 миллиона граждан Незалежной.

Зачем украинцы ездят в Россию? Многие по работе, поскольку в России находятся главные офисы некоторых крупных компаний, имеющих филиалы в соседних странах. Кроме того, многие прибывают в нашу страну с целью посещения родственников. Едут украинцы в Россию и в туристических и развлекательных целях: многие звезды дают концерты в Москве и Санкт-Петербурге, оставляя Незалежную в стороне.

О возросшем интересе граждан Незалежной к поездкам в Россию свидетельствует заполняемость поезда Киев – Москва, где практически не осталось свободных мест. Раскупают билеты и на самолет: выполняющая рейс Минск – Москва белорусская "Белавиа" утверждает, что раскупают более 90% билетов.

