Украинцы с новой силой начали штурм России

Последнее время отмечается необычная тенденция: несмотря на пропаганду официального Киева, Украины стали гораздо чаще ездить в Россию. Только в первом полугодии 2017 года границу пересекли на 50% больше граждан Незалежной, чем годом ранее. Если такая тенденция сохранится, то к концу этого года количество посетивших Россию украинцев может превысить пять миллионов человек.

Это ненамного меньше уровня 2013 года, когда в нашу страну въехали 6,2 миллиона граждан Украины. Цель таких поездок – не только встреча с родственниками, но и рабочие вопросы и даже посещение туристических достопримечательностей, пишет украинское издание "Вести".

О возросшем интересе граждан Незалежной к поездкам в Россию свидетельствует заполняемость поезда Киев – Москва, где практически не осталось свободных мест. Раскупают и билеты на самолеты: выполняющая рейс Минск – Москва белорусская "Белавиа" утверждает, что раскупают более 90% билетов.

Немалый пассажиропоток приходится на сотрудников крупных корпораций. Многие из них имеют филиалы на Украине – в Киеве, Одессе и других городах страны, но головной офис находится в Москве. Увеличивается и количество тех и ездит в Россию на заработки. В основном это представители неквалифицированных профессий – няни, домработницы, водители, разнорабочие, но иногда с Украины в Россию едут на заработки архитекторы и другие квалифицированные специалисты.





Их можно понять: уровень зарплат в нашей стране в 2-2,5 раза больше, чем в Незалежной, поэтому работать в России выгодно. "Да, в период военного обострения на Донбассе украинцы опасались ездить в РФ. Но верх берут экономические законы, ведь кушать хочется всем", – говорит политолог Андрей Золотарев.

Но работа и родственники – не единственное, что тянет граждан Незалежной в Россию. Многие украинцы едут в нашу страну за развлечениями. Как отметили представители одного из турагентств, большой популярностью пользуется Санкт-Петербург, особенно в период белых ночей.

Украинцы не прочь посетить в России и концерты мировых звезд, которые не доезжают до Украины. Популярностью пользуются и российские исполнители, которым из-за политики украинского руководства пришлось вычеркнуть страну из своего концертного графика.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян заявил, что введенный в 2015 году запрет на полеты из Россию на Украину и обратно является благом для Незалежной. Он выразил уверенность, что гражданам Украины не стоит посещать "страну-агрессор". Единственная причина, по которой они могут ездить в Россию – с целью посетить проживающих там родственников.

Однако увеличение пассажиропотока с Украины в Россию говорит о том, что граждане Незалежной все меньше воспринимают оголтелую антироссийскую пропаганду властей страны.

