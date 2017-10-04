Путин сделал одолжение Порошенко

"Путин совершил великодушный шаг, пошел навстречу украинской стороне – предложил разместить подразделение ООН для охраны миссии ОБСЕ в районе линии соприкосновения", – цитирует аналитика "Газета.ру"

По его словам, в Киеве не хотят соглашаться с предложением российского лидера, поскольку президент Петр Порошенко и его окружение не хочет мира в Донбассе. Эксперт уверен: цель нынешнего украинского руководства - победа над самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.

Для этого, отметил Чеснаков, необходимо размещение миротворцев не на линии соприкосновения украинских вооруженных сил и отрядов двух республик, а по всей территории Донбасса до российско-украинской границы. "Для удушения республик и уничтожения тех, кто с оружием в руках защищает свои гражданские права", – подчеркнул политолог.

Он также отметил, что Украине было предложено уже достаточно компромиссов как в политике, так и в сфере безопасности. К примеру, в 2015 году была выработана так называемая "формула Штайнмайера", в соответствии с которой закон об особом статусе Донбасса должен был начать действовать после выборов на территориях ДНР и ЛНР. Москве удалось уговорить самопровозглашенные республики на этот шаг, но в итоге все сорвалось.

По мнению политолога, если предложение России о миротворцах в Донбассе также будет отвергнуто, то не стоит ждать от Москвы новых шагов навстречу.

Напомним, с инициативой разместить миротворцев в Донбассе выступил в начале сентября президент России Владимир Путин. Он предложил расположить "голубые каски" вдоль линии соприкосновения украинских вооруженных сил и отрядов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.