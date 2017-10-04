Путин сделал одолжение Порошенко

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Екатерина Андреева ошеломила признанием
В Сети появились интимные фото стримерши Карины
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Среда 4 октября
Лента новостей
17:37
В Конго в авиакатастрофе погибли россияне
17:27
Как перестать быть жертвой и начать жить
17:24
В центре Москвы эвакуировали кафе
16:56
Скандалистку из "Дома-2" поздравляют с первенцем
16:52
"ЕР" собрала на местные дома культуры дополнительный миллиард
16:38
Минобороны пристыдили за пилотку вермахта
16:38
Госдума защитит авиапассажиров
16:29
В Коми египтянина осудили за нападение на полицейского
15:49
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в г. о. Шаховская и Воскресенском районе
15:48
Убийца "пьяного" мальчика запуталась в показаниях
15:29
В Москве ожидается резкое ухудшение погоды
15:17
Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
15:01
Курящего на заправке водителя проучили огнетушителем (видео)
14:47
Соловьев осадил возмущенного Познера
14:44
Резкое пике Boeing заставило россиян прощаться с жизнью
14:39
Британцы впервые за много лет выдали россиянина
14:36
Москвич пожаловался в полицию на плохую работу путаны
14:23
Звезда "Буратино" о пьянстве и измене мужа
14:20
В Москве нашли тело девушки и отрубленную голову мужчины
14:15
Плененного "ИГ" россиянина опознали родственники
14:11
Кузин из "Дома-2" женится на скрипачке
14:09
Актер Пашинин проболтался о секретной операции
14:02
У Караченцова обнаружили новую опухоль
13:31
Изнасилованная Шурыгина раскошелилась на свадебный торт
13:15
Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой
13:06
Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком
12:46
Студент убил дюжину фазанов в парке Горького
12:46
В Обнинске интеллигентные цыгане торгуют биткоинами на улице
12:32
Ольга Орлова об уходе из "Дома-2"
12:28
В Вологде пьяная мать покалечила младенца
12:23
Опубликован список лучших школ России
11:59
Мария Миронова: От нас ничего не зависит
11:57
У супермаркета в Москве нашли отрезанные ноги
11:51
На Рублевке у сына миллиардера украли часы за два миллиона
11:31
Города России померились длиной и кривизной улиц
11:27
В Париже прогремел взрыв
11:24
Возмущенный Познер потребовал ликвидировать ТЭФИ
11:22
Родившая Анастасия Чернобровина появилась на публике
11:14
В Челябинске женщина выпала из автобуса на ходу (видео)
10:52
Известный пианист сыграл "Это все Россия" и умер за роялем
10:51
7 мифов о пластике век
10:49
Бывший спортсмен сменил пол и стал балериной
10:48
Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет
10:44
В Москве объявлен желтый уровень опасности
10:16
В квартире на юге Москвы нашли мумию
10:12
Американцы раскрыли секрет семейного счастья
10:10
От Малинина отвернулись все дети
10:08
На "Комсомольской" в метро Москвы появились мобильные кассиры
10:01
Собчак дала рекомендацию Поклонской
09:51
Когда в Москве откроются катки
09:44
Москвичи пережили самую холодную с начала осени ночь
09:41
Пять заблуждений о женах олигархов
09:35
Старую технику москвичей уничтожат боевые роботы
09:31
Смартфоны на Android отстали от iPhone X на два года
09:29
После инсульта Волочкова покупает инвалидное кресло
09:28
Блондинка из Минобороны Украины шокировала развратными фото
09:22
Московский банк лишился лицензии
09:03
Российские космонавты похвалили сторонников теории плоской Земли
08:48
Спецназ США опозорился при штурме номера террориста-миллионера
08:42
На премии ТЭФИ разгорелся скандал
08:41
Стало известно о романе Джигурды и знойной итальянки
08:39
Сонный парадокс материнского счастья
08:15
Россиянам обещают дополнительный выходной за прививку
07:59
В порту в Омске произошел взрыв
22:21
Эффектная блондинка прикрывала грудью убитого на кладбище
22:04
81-летняя Дружинина показала роскошную фигуру в купальнике
22:02
Арина Шарапова начинает жизнь заново
21:56
Следователь оправдался за странности в деле "пьяного" мальчика
21:54
Эрнст подарил Малахову долгожданный трофей
21:45
Брошенный сын рассказал о страшной мести Германовой
21:29
Самые красивые девушки Рунета
21:11
Чубайс будет торговать умными мопедами
21:09
Наказание за задержку и отмену рейсов ужесточат
20:53
Звезда "Дома-2" занялась эскорт-услугами от голода
20:52
Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу
20:45
Осин сказочно похорошел рядом с Борисовой
20:38
Жуткое фото подсудимого Улюкаева
20:37
Известный телеведущий сообщил о смерти Леонида Куравлева
19:58
Путин посмеялся над президентом "Зенита"
19:41
Барановская блеснула на красной дорожке
19:37
Под Хабаровском мужчину зарезали из-за бутылки водки
19:25
Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником
19:15
Россиянин отдал неизвестной колдунье миллион за приворот жены
18:54
При крушении самолета в Казахстане погибли пять человек
18:46
Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены
18:25
Истязавший жену помор пытался задушить пасынка подушкой
18:08
Главные опасности курения для женского здоровья
17:59
На Кунцевском кладбище совершено загадочное убийство
17:44
В Польше продолжается безумство вокруг советских памятников
17:30
Насильник задушил жертву после выхода из тюрьмы
17:10
Самбурская ошеломила фотографией с ребенком
17:08
Под Алма-Атой пропал самолет
16:59
Под Новгородом сожитель насмерть забил женщину из-за сна
16:51
Белоруссия обвинила Литву в вооруженном вторжении
16:39
Названа главная причина бойни в Лас-Вегасе
16:38
В Германии умер бывший президент Ирака
16:27
На кладбище в Москве произошла перестрелка
16:16
Улюкаев успел прикупить домик в Крыму
16:09
У Собчак нашлась "сестра-близнец"
16:07
Высоцкая побила известную ведущую
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Роскошная Шурыгина показала свадебное платье
Мария Максакова вернулась домой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены
Перед свадьбой Шурыгина изменила внешность
Стало известно о романе Джигурды и знойной итальянки
Политика

Путин сделал одолжение Порошенко

Владимир Путин и Петр Порошенко. Фото: dni.ru
Если Украина отвергнет предложение России о вводе миротворческого контингента ООН в Донбасс, то в дальнейшем от Москвы вряд ли стоит ждать таких же шагов навстречу. Такое мнение высказал руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
прочитано 890 раз

"Путин совершил великодушный шаг, пошел навстречу украинской стороне – предложил разместить подразделение ООН для охраны миссии ОБСЕ в районе линии соприкосновения", – цитирует аналитика "Газета.ру"

ПО ТЕМЕ

Волкер признал Украину русофобским государством

США вынашивают коварные планы против Донбасса

В "голубых касках" ООН нашли спасение для Украины

По его словам, в Киеве не хотят соглашаться с предложением российского лидера, поскольку президент Петр Порошенко и его окружение не хочет мира в Донбассе. Эксперт уверен: цель нынешнего украинского руководства - победа над самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.

Для этого, отметил Чеснаков, необходимо размещение миротворцев не на линии соприкосновения украинских вооруженных сил и отрядов двух республик, а по всей территории Донбасса до российско-украинской границы. "Для удушения республик и уничтожения тех, кто с оружием в руках защищает свои гражданские права", – подчеркнул политолог.

Он также отметил, что Украине было предложено уже достаточно компромиссов как в политике, так и в сфере безопасности. К примеру, в 2015 году была выработана так называемая "формула Штайнмайера", в соответствии с которой закон об особом статусе Донбасса должен был начать действовать после выборов на территориях ДНР и ЛНР. Москве удалось уговорить самопровозглашенные республики на этот шаг, но в итоге все сорвалось.

По мнению политолога, если предложение России о миротворцах в Донбассе также будет отвергнуто, то не стоит ждать от Москвы новых шагов навстречу.

Напомним, с инициативой разместить миротворцев в Донбассе выступил в начале сентября президент России Владимир Путин. Он предложил расположить "голубые каски" вдоль линии соприкосновения украинских вооруженных сил и отрядов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Автор: Иван Поляков4 октября 2017, 15:14

Политика

Мадуро сделал неожиданное заявление о Путине
Германия объявила охоту на Меркель
Путин доверил Васильеву Дагестан
Мечтательный Киев назвал дату возвращения Крыма

Шоу-бизнес

Джигурда рассказал об отношениях с другой женщиной
Звезда "Буратино" о пьянстве и измене мужа
Кузин из "Дома-2" женится на скрипачке
Изнасилованная Шурыгина раскошелилась на свадебный торт

Проишествия

Спецназ США опозорился при штурме номера террориста-миллионера
Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой
Эффектная блондинка прикрывала грудью убитого на кладбище
Известный телеведущий сообщил о смерти Леонида Куравлева

Lifestyle

Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
Соловьев осадил возмущенного Познера
Возмущенный Познер потребовал ликвидировать ТЭФИ
Собчак дала рекомендацию Поклонской
Шоу-бизнес

Ольга Орлова об уходе из "Дома-2"

Телеведущая высказалась о работе в реалити-шоу
Происшествия

Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой

Ужасные кадры обнаружены на рабочем компьютере изобретателя
Шоу-бизнес

У Караченцова обнаружили новую опухоль

Медики проводят исследования образования
Шоу-бизнес

Скандалистку из "Дома-2" поздравляют с первенцем

Анастасия Лисова показала беременный живот

Гороскоп

Арина Шарапова начинает жизнь заново
Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года
Гороскоп здоровья на октябрь 2017 года

Фоторепортажи

Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет
Самые красивые девушки Рунета
Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу
Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником

Спорт

Путин посмеялся над президентом "Зенита"
Акинфеев наконец показал красавицу-жену
Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)

Регионы

Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком
В Обнинске интеллигентные цыгане торгуют биткоинами на улице
Известный пианист сыграл "Это все Россия" и умер за роялем
Следователь оправдался за странности в деле "пьяного" мальчика
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru