Макрон довел своих сограждан до бунта

Визит президента Франции в заморскую Гвиану привел к массовым беспорядкам. Сограждане Эммануэля Макрона приготовили для него коктейли Молотова.

Гнев местных жителей вызвала фраза главы государства о том, что он не Дед Мороз. Основные выступления произошли около полицейских участков и администрации самого депрессивного французского департамента.

Стражи порядка применили слезоточивый газ, а протестующие кидали в ответ камни и коктейли Молотова. Двое полицейских получили ранения, сообщает Lenta.ru.

Макрон прибыл во Французскую Гвиану для того, чтобы посетить космодром Куру и принять участие в конференции по развитию заморских территорий. Пока Париж обещает своему анклаву чуть более миллиарда евро на развитие, но это в два раза меньше, чем требуется.

Уровень безработицы во Французской Гвиане сейчас в два раза выше, чем в метрополии, убийства здесь совершаются чаще, чем в континентальной Франции.

Во время предвыборной кампании Макрон приезжал в регион и попытался дать согражданам надежду на светлое будущее. Однако тогда также не обошлось без скандала: будущий президент назвал территорию островом, что вызвало массовые насмешки со стороны местных жителей.

Макрона не жалуют и в самой Франции: на прошлой неделе его освистали в Женвилье, где президент собирался посетить детский сад и рассказать о том, как намеревается повысить уровень жизни детей. Негодование французов вызывает трудовая реформа, направленная на сокращение числа рабочих мест в госсекторе.