Писающий пес опозорил Макрона

Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с правительственными чиновниками прервал его пес Немо: собака зашла в кабинет и помочилась в камин. Об этом сообщает английская газета The Guardian.

Глава Пятой республики проводил переговоры с госсекретарем при министре по делам перехода к экологическому и социальному развитию Брюной Пуарсон. Речь шла об инвестициях в бедные районы. Услышав странный звук, чиновник прервала свой рассказ, обернулась, и увидела, как пес справляет нужду прямо в расположенный поблизости камин.

Пуарсон отнеслась к произошедшему с юмором. Она рассмеялась и сказала: "А я-то думала, что это за звук". "И часто такое происходит?" – в свою очередь поинтересовался у Макрона госсекретарь при министре консолидации территорий Жюльен Денорманди. Глава Пятой республики смущенно ответил, что в "совершенно необычном поведении" его собаки виноваты сами чиновники.





Эммануэль Макрон этим летом взял из приюта для животных двухлетнюю собаку – помесь лабрадора и бельгийского гриффона. Пес получил кличку Немо. Он поселился в Елисейском дворце – резиденции президента Франции и месте проведения заседаний правительства. Иногда собака присутствует на встречах лидера Пятой республики с чиновниками кабмина и иностранными лидерами.

На встречах с представителями других государств присутствуют иногда и питомцы президента России Владимира Путина. Российский лидер недавно получил роскошный подарок на день рождения от главы Туркменистана Гурмангулы Бердымухамедова: в честь 65-летия Путину преподнесли щенка среднеазиатской овчарки по кличке Верный.





Это не первый подобный подарок главе российского государства. В 2000 году тогдашний министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу подарил Владимиру Путину черного лабрадора по кличке Кони. В 2010 году президент получил в подарок от премьер-министра Болгарии овчарку Баффи. А два года назад глава японской префектуры Акита преподнес российскому лидеру щенка по кличке Юмэ (мечта) породы акита-ину.

