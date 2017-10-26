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Политика

Россия отчитала беспардонных "извращенцев" из США

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Москва возмущена заявлениями Вашингтона по поводу блокировки российской стороной резолюции Совета Безопасности ООН о продлении полномочий комиссии по расследованию химатак в Сирии. МИД призвал американских коллег соблюдать хотя бы минимальные приличия.
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Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что после того, как Москва наложила вето на проект резолюции США, в адрес России прозвучали резкие выпады. И степень их беспардонности зашкаливает.

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"Нам безразлично, как те, кто вновь "проявил" себя на поприще передергивания нашего подхода, относятся к собственной репутации. Но все же приходится им напоминать, что допустимо в международных делах, а от чего лучше воздержаться", – говорится в заявлении на официальном сайте МИДа.

Как отметили в министерстве, пресс-секретарь Белого дома, к примеру, обвинила Москву в одобрении использования режимом Башара Асада химического оружия против женщин и детей. Кроме того, по данным ведомства, американский постпред при ООН заявила, что Россия "в очередной раз приняла сторону диктаторов и террористов, использующих химическое оружие", передает URA.RU.

"Призываем американских коллег соблюдать хотя бы минимальные приличия. В цивилизованных международных отношениях не принято так грубо извращать позицию оппонента, заботясь только о том, чтобы затем его "разоблачить" и выставить в неприглядном свете", – подчеркнули в российском МИДе.

Автор: Алёна Нестерова26 октября 2017, 08:36

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