Порошенко облажался из-за ненависти к России

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Глава государства разместил на своей странице в одной из социальных сетей фотографию якобы депортированных в Сибирь Украинцев. Позже Порошенко объяснили, что он вводит своих читателей в заблуждение.

Порошенко оказался в центре скандала из-за поста на своем официальном аккаунте в Twitter. Запись была посвящена 70-летию высылки жителей Западной Украины в Сибирь. Согласно данным из открытых источников, руководство страны пошло на такой шаг, чтобы ослабить и ликвидировать деятельность организаций националистов на Западной Украине.

К своему твиту глава государства прикрепил черно-белую фотографию, на котором, по его мнению, запечатлен момент высылки. Однако в реальности на этих кадрах изображен процесс депортации евреев нацистами в концлагерь в 1942 году.

Первым на ошибку Порошенко указал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он опубликовал разоблачительный пост на своей странице в Facebook. "Странно, но в твите главы государства по поводу 70-й годовщины массовой депортации населения западно-украинских земель в Сибирь, в качестве иллюстрации использована фотография депортации нацистами евреев из Лодзи в лагеря смерти в 1942 году. Справа оригинальное фото из Музея Холокоста в Вашингтоне", – написал Долинский.

Сьогодні 70-ті роковини масової депортації населення західноукраїнських областей до Сибіру і північних регіонів колишнього СРСР



Пам'ятаймо pic.twitter.com/PtoFa1DJzR — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 октября 2017 г.





Впрочем, другие пользователи Сети были более критичны в оценке записи украинского лидера. Так, некоторые комментаторы заявили, что он в очередной раз перебрал с алкоголем.

Петр Порошенко вообще довольно часто попадает в нелепые и комичные ситуации. Так, в прошлом месяце он объявил себя "президентом мира". "Я президент мира, мы хотим мира – и вот почему мы сосредоточены на том, чтобы содействовать нашей инициативе двухлетней о миротворцах в Донбассе", – прокомментировал он тему размещения миротворческого контингента ООН в регионе.