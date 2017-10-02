МИД высмеял американских разведчиков
В объявлении, размещенном ЦРУ в официальном Twitter-аккаунте управления, на работу в ведомство зазывают русскоязычных граждан Соединенных штатов Америки с высшим образованием и "интересом к национальной безопасности". Задачей сотрудников, как заявляли в ведомстве, должно будет стать "раскрытие правды".
В российском дипломатическом ведомстве готовы помочь американским коллегам с рекомендациями и специалистами. Также в подчиненном министру иностранных дел России Сергею Лаврову ведомстве удивлены, что в ЦРУ столько лет скрывали нехватку подобных специалистов.
ICYMI:— CIA (@CIA) 1 октября 2017 г.
Speak Russian?
US citizen w a college degree?
Interest in national security?
Your skills are needed here.https://t.co/1pyKTMkDJk pic.twitter.com/eaNd3Mf6Lh
ЦРУ США – не первые, кто набирает на службу русскоязычных специалистов буквально по объявлениям. Ранее британская армия также открыла вакансию в войсках специального назначения для разведчика со свободным владением русским языком. Похожую вакансию с окладом в более чем 30 тысяч фунтов стерлингов размещала и британская служба контрразведки MI5.
Спасибо @CIA за поддержку и продвижение русского языка. Почему вы скрывали это столько лет? Готовы помочь с рекомендациями и специалистами pic.twitter.com/YXaxrKMKLf— МИД России ���� (@MID_RF) 2 октября 2017 г.
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