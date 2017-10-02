МИД высмеял американских разведчиков

В Министерстве иностранных дел России иронично прокомментировали появившееся в Twitter ЦРУ объявление о наборе в штат русскоязычных сотрудников. Российские дипломаты благодарны американским партнерам за популяризацию русского языка.

В объявлении, размещенном ЦРУ в официальном Twitter-аккаунте управления, на работу в ведомство зазывают русскоязычных граждан Соединенных штатов Америки с высшим образованием и "интересом к национальной безопасности". Задачей сотрудников, как заявляли в ведомстве, должно будет стать "раскрытие правды".

В российском дипломатическом ведомстве готовы помочь американским коллегам с рекомендациями и специалистами. Также в подчиненном министру иностранных дел России Сергею Лаврову ведомстве удивлены, что в ЦРУ столько лет скрывали нехватку подобных специалистов.

ICYMI:

Speak Russian?

US citizen w a college degree?

Interest in national security?



Your skills are needed here.https://t.co/1pyKTMkDJk pic.twitter.com/eaNd3Mf6Lh — CIA (@CIA) 1 октября 2017 г.

ЦРУ США – не первые, кто набирает на службу русскоязычных специалистов буквально по объявлениям. Ранее британская армия также открыла вакансию в войсках специального назначения для разведчика со свободным владением русским языком. Похожую вакансию с окладом в более чем 30 тысяч фунтов стерлингов размещала и британская служба контрразведки MI5.