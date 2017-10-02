Порошенко пошел на пожизненное

Петр Порошенко намерен продлить срок своего президентства до 2020 года. Конституционный суд полностью зависим от главы государства, и может по его требованию отменить любой закон, уверены наблюдатели.

Украинский президент может использовать противоречия в тексте Конституции страны. Таких противоречий более чем достаточно после "реформы", предпринятой в свое время Верховной радой, пояснил журналистам эксперт Виктор Мусияка. По словам ученого, парламент в 2011 году внес поправки, продлив срок своих полномочий до пяти лет. Вдобавок депутаты "продлили жизнь" Януковичу, установив, что выборы президента проводятся в марте, а не "в последнее воскресенье последнего месяца полномочий", как было раньше.

В феврале 2014-го Рада пошла на хитрость, вернув не Конституцию 2004 года, а лишь восстановив отдельные ее положения. При этом в тексте сохранилось слово "март". Выходит, что для Петра Порошенко, получившего полномочия в июне 2014-го, пятый год – 2019-й. То есть, он "недосидит" несколько месяцев, что противоречит другим статьям Конституции, отмечают эксперты.

Есть всего две возможности исправить ситуацию: внести правки в Конституцию (что маловероятно – собрать голоса с трудом удается даже под обычные голосования) либо отправить представление в Конституционный суд, чтобы получить разъяснение. "Второй вариант наиболее вероятен: КС полностью подконтролен президенту после проведенной реформы – если будет нужно Банковой, он отменит даже законы Ньютона. Внести представление будет логично после того, как пройдут тяжелые для АП октябрь-ноябрь, когда ожидается противостояние с политическими оппонентами. Так Порошенко планирует закрепить успех", – цитирует политолога Константина Бондаренко издание "Вести Украина".

Как поясняют специалисты, украинскому президенту крайне важно, чтобы сначала прошли парламентские выборы, тогда как по плану в 2019-м украинцы должны переизбрать сначала главу государства. Однако Порошенко понимает: проиграв президентские выборы, он потеряет контроль над парламентской кампанией и в итоге потеряет все. Так что, скорее всего, лидер Незалежной постарается усидеть в своем кресле до 2020 года.