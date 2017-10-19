Янукович перестал выходить на связь

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича не может найти своего клиента в России. Юрист несколько раз стучался в дверь дома, где проживает беглый политик, но так и не смог с ним встретиться.

Теперь Максим Герасько намерен просить суд в Киеве перенести заседание по делу Януковича, так как юрист не может в полной мере представлять интересы своего подзащитного. "Я не имею права действовать вопреки желанию клиента или не согласовав с ним правовую позицию", приводит слова адвоката "Интерфакс".

Адвокат сообщил, что ему удалось узнать, где живет Янукович, и теперь он будет ждать письменного ответа на свои запросы, отправленные по официальному адресу. Охранники дома подтвердили Герасько, что экс-президент действительно там проживает, но его не было дома.

"Считаю, что встреча должна состояться, надеюсь, что она в дальнейшем будет. Я оставил свои координаты и надеюсь, что мой клиент свяжется со мной", – отметил Герасько.

Летом 2017 года Оболонский суд в Киеве приступил к рассмотрению по существу дела о государственной измене против Виктора Януковича. Прокуратура настаивает на пожизненном заключении в качестве меры наказания. Янукович бежал с Украины после переворота и сейчас живет в России. Он не раз говорил, что готов дать показания в режиме телеконференции, но первое же заседание суда, когда Янукович вышел на связь, было сорвано националистами.

В июле 2017 года экс-президент Украины сделал неожиданное заявление. Он сказал, что хочет вернуть Крым Незалежной. "Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма", – сказал бывший лидер страны. Эксперты тогда отметили, что Янукович не хочет уходить со сцены и всячески напоминает о себе неоднозначными высказываниями.