Мольбам Януковича к Путину дали оценку

В письме экс-президента Украины Виктора Януковича российскому лидеру Владимиру Путину нет признаков сепаратизма. К такому выводу пришли лингвисты, давшие по запросу суда свою оценку посланию.

"Призывов к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ, публичных высказываниях Януковича и в письме президенту России от 1 марта 2014 года нет", – процитировал заключение лингвистической экспертизы судья.

Сегодня, 28 сентября в Киеве возобновился процесс по делу Януковича о госизмене, сообщает РИА Новости. Его заявление, которое в Киеве называют письмом Путину с просьбой о вводе войск, было зачитано в Совбезе ООН в марте 2014 года. Правда, позже сам Янукович заявил, что не обращался к России с просьбой ввести войска.

Оболонский суд в Киеве в июне 2017 года приступил к рассмотрению по существу дела о госизмене против Виктора Януковича. Прокуратура настаивает на пожизненном заключении в качестве меры наказания. Экс-президент Украины категорически отрицает свою вину, а его адвокаты заявили о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. Янукович бежал с Украины после переворота и сейчас живет в России.

В июле 2017 года экс-президент сделал неожиданное заявление. Он сказал, что хочет вернуть Крым Незалежной. "Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма", – сказал бывший украинский лидер. Эксперты тогда отметили, что Янукович не хочет уходить со сцены и всячески напоминает о себе неоднозначными высказываниями.

Между тем в Крыму жестко отреагировали на слова политика. Республиканские власти отметили, что такое невозможно, а крымчанин Константин Кнырик написал заявление в Следственный комитет России с требованием проверить высказывания Виктора Януковича на предмет нарушений статьи 280 Уголовного кодекса "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".



