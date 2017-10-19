Названа причина трусливого поведения Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отказался принять делегацию протестующих. Украинский лидер объяснил свое решение составом группы переговорщиков, куда вошли депутаты Юрий Левченко и Юрий Деревянко.

В центре Киева продолжается масштабная акция протеста, начавшаяся 17 октября. Участники митинга требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания антикоррупционного суда. Впрочем, многие воспринимают сбор как возможность высказать претензии президенту Украины.

Петр Порошенко отказался встречаться с делегацией протестующих. Свое решение глава государства объяснил тем, что в состав группы переговорщиков вошли депутаты, общение с которыми он счел для себя неприемлемым.

Председатель фракции президентской партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов отметил, что украинский лидер согласился на встречу с депутатом от БПП Мустафой Найемом, однако вместе с ним пришли Юрий Левченко от "Свободы" и внефракционный депутат Юрий Деревянко.

"Когда в государственные учреждения заходят люди, которые незаконно прорывали границу, заходят люди, которые жгли шашки в Верховной раде, когда там были дети, – это неприемлемо", – цитирует ТАСС украинского политика. В свою очередь делегация от протестующих посчитала неприемлемым приходить к президенту в неполном составе.

Встреча Порошенко с представителями митингующих так и не состоялась. Многие увидели в этом признак трусости главы Украины.

Ранее стало известно о том, что частная резиденция украинского лидера под Киевом была взята под усиленную охрану. Для защиты здания согнали большое количество людей и техники, а также на какое-то время перекрыли дорогу.

Напомним, несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) и "Свобода", а также партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций 17 октября начали акцию протеста возле Верховной рады. Митингующие ожидают, что парламент рассмотрит их требования 19 октября.