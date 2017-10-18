Судьба напуганного Порошенко висит на волоске

Для главы Украины Петра Порошенко началась "эра личного страха", которая приведет к окончанию его президентства и бегству из страны. С таким заявлением выступил советник главы МВД Незалежной Станислав Речинский, комментируя протестные акции в Киеве под руководством бывшего председателя Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили.

По словам Речинского, показательным было то, что стянутые в центр украинской столицы правоохранительные органы практически не реагировали на протестующих. "Все изменилось. Даже если будет приказ, в чем я очень сомневаюсь, то не найдется желающих подставляться будь то за шоколадного (имеется в виду президент Петр Порошенко. – Прим.Ред.), будь то за кого-либо другого", – заявил чиновник.

Он отметил, что депутатам Верховной рады от Блока Петра Порошенко настала пора "задуматься о своем будущем". "Неприкосновенность для них давно кончилась по факту", – подчеркнул Речинский, добавив, что народным избранникам теперь лучше не появляться на улице без сопровождения охраны.

По его словам, у президента страны развился "комплекс мессии", который разрушит новый Майдан. "Напомнит "царю", что его, собственно, избрали не по любви или уважению, а по необходимости", – полагает Речинский. Как заявил советник руководителя МВД, главе государства пора "вовремя и тихо уйти".

Напомним, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили 17 октября объявил о начале так называемого антикоррупционного вече. Он потребовал перевыборов в Верховную раду и отставки главы государства. Протесты сторонников Саакашвили к вечеру вылились в столкновения с органами правопорядка, в результате чего пострадали несколько активистов, а также сотрудники Нацгвардии.

На стороне бывшего грузинского лидера выступила сборная солянка из разных политических сил. Среди них – националисты Олега Тягнибока и Андрея Билецкого, "Самопомощь" львовского мэра Андрея Садового. Поддерживает опального политика и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также ряд народных депутатов.





Президент Петр Порошенко в ответ на протестную активность своего оппонента предложил Верховной раде внести поправки в Конституцию страны и отменить депутатскую неприкосновенность. Соответствующее положение содержится в законопроекте за авторством главы государства.

Кроме маневров в Верховной раде, Порошенко позаботился и о собственной безопасности. Резиденция украинского лидера в селе Козино под Киевом была накануне взята под усиленную охрану. Видимо, президент сильно испугался повторения судьбы свергнутого в 2014 году Виктора Януковича.

Проблема в том, что даже если парламент страны и проголосует за президентский законопроект, в силу он вступит лишь в 2020 году. Вряд ли Саакашвили удовлетворится отложенной на несколько лет "перемогой".