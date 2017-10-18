Эксперты оценили IQ Порошенко

Петр Порошенко умнее Виктора Януковича. Нынешний президент Украины не повторит ошибок своего предшественника и до третьего Майдана дело не дойдет.

Организаторы митингов в Киеве просто рвутся к "провластному корыту", уверена депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Нардеп считает, что требования митингующих "совершенно бестолковые".

"Политики, которые выводили людей, дали им наживку, при этом если бы люди думали, они бы поняли, что это абсолютно бестолковые требования. Они не изменят ничего к лучшему, но людям нужно было дать какой-то лозунг. Украинцы понимают, что они хотят протестовать, они хотят выйти и изменить это все. Как – никто им путь не говорит. Завтра, к примеру, власть примет эти три закона, и что дальше? Дальше практически ничего не происходит, потому что на это нужно время", – сказала Савченко в интервью телеканалу "112 Украина".

Политологи, в свою очередь, отмечают, что пока ничего серьезного в украинской столице не происходит. Митинг не тянет на звание нового Майдана, который может привести к смене власти и государственному перевороту, уверен директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Я думаю, что эта власть намного умнее Януковича и она не наделает таких ошибок и проколов. Еще один важный момент – поддержка Запада. Все-таки в планы западных партнеров Украины не входит смещение Порошенко, поскольку других кандидатур на эту должность пока нет", – подчеркнул Карасев. Кандидатуру бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили всерьез рассматривать невозможно, считает эксперт.

По мнению Карасева, вопрос в том, смогут ли митингующие выдвинуть требования досрочных выборов, отставки президента и парламента. Как только появятся эти лозунги и станут ключевыми, тогда можно будет говорить, что Майдан эволюционирует в сторону увеличения своей массовости и результативности.

"Говорить о том, что начался новый Майдан, который сметет все на своем пути, явно преждевременно. Требования митингующих умеренные, они касаются только политической реформы – снятие депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда. Что, кстати, во многом совпадает и с позицией власти, которая технично перенаправила эти законопроекты в парламент", – заметил Карасев в интервью НСН.

Что же касается палаток у здания Рады, это просто попытка "застолбить место". Кроме того, в рядах протестующих нет единства и лидера. "Тимошенко находится в тени, дистанцируется от Саакашвили, ряд других оппозиционеров тоже находятся на небольшой дистанции. Всю славу этого митинга взял себе Саакашвили, что не очень нравится другим оппозиционерам", – подчеркнул эксперт. По мнению Карасева, самовлюбленность Саакашвили и его попытки присвоить все лавры сыграет для него не самую лучшую роль.

Беглый президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили организовал в Киеве митинги. 17 октября у стен Рады собрались около пяти тысяч человек и объявили акцию бессрочной. Они требуют изменений в избирательном законодательстве страны, отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Президент Украины посочувствовал участникам митинга. Петр Порошенко даже заявил, что многие требования граждан совпадают с позицией власти.