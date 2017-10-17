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В Киеве пожаловались на лебезящего перед Западом Порошенко

Олег Ляшко. Фото: GLOBAL LOOK press
Украина теряет целые сектора экономики, в то время как власти страны предпочитают не замечать закручивание гаек Европейским союзом для предприятий Незалежной. Об этом во время согласительного совета Верховной рады заявил глава Радикальной партии Олег Ляшко.
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"Евросоюз вводит пошлины на нашу металлургическую продукцию, вытесняет наши рабочие места из рынка Евросоюза, металлурги украинские остаются без работы – все молчат", – заявил одиозный политик.

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Он также раскритиковал руководство страны за закупки импортного угля на три миллиарда долларов, о чем недавно хвастался президент страны Петр Порошенко. "Вы завозите импортный сельскохозяйственный хлам, лишая селян работы – все молчат. Сколько можно молчать?" – посетовал Ляшко. По его словам, украинская экономика теряет миллиарды долларов из-за ориентации Киева на Запад.

Стоит отметить, что, несмотря на официальные заявления европейских политиков о "дружбе и стратегическом партнерстве Незалежной", Брюссель в отношениях с Киевом бескомпромиссно защищает свои экономические интересы. Так, несколько дней назад Брюссель установил пошлину на металлургическую продукцию с Украины. Местные эксперты сразу же встрепенулись: такой шаг ЕС с большой долей вероятности может привести к сотням миллиардов долларов ежегодных потерь.

Больше всех пострадают предприятия, которые производят горячекатные рулоны, используемые в машиностроении и возведении жилых домов, заявили в украинской Федерации металлургов. Там отметили, что введенные европейцами ограничения приведут не только к потере рабочих мест и проблемам с бюджетом, но и сорвут планы по модернизации металлургических производств.


Кроме того, еще один удар ЕС нанес Украине в энергетической сфере. Юристы Европейского союза не так давно представили свой анализ проекта российского газопровода в Германию по дну Балтийского моря "Северный поток – 2". Эксперты заявили, что любое европейское государство вправе самостоятельно решать, откуда получать ресурсы. Таким образом, они, по сути, дали зеленый свет крупному инфраструктурному проекту, против которого так активно выступает Украина вместе с Польшей и странами Прибалтики.

Опасаются "Северного потока – 2" в Киеве не даром. Реализация проекта лишит бюджет Незалежной 10% поступлений – тех денег, которые ранее платила Москва за транзит своего голубого топлива в Европу. Для находящейся в состоянии тяжелейшего кризиса украинской экономики это будет серьезным ударом.

Автор: Иван Поляков17 октября 2017, 13:27

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