Украина теряет целые сектора экономики, в то время как власти страны предпочитают не замечать закручивание гаек Европейским союзом для предприятий Незалежной. Об этом во время согласительного совета Верховной рады заявил глава Радикальной партии Олег Ляшко.

"Евросоюз вводит пошлины на нашу металлургическую продукцию, вытесняет наши рабочие места из рынка Евросоюза, металлурги украинские остаются без работы – все молчат", – заявил одиозный политик.

Он также раскритиковал руководство страны за закупки импортного угля на три миллиарда долларов, о чем недавно хвастался президент страны Петр Порошенко. "Вы завозите импортный сельскохозяйственный хлам, лишая селян работы – все молчат. Сколько можно молчать?" – посетовал Ляшко. По его словам, украинская экономика теряет миллиарды долларов из-за ориентации Киева на Запад.

Стоит отметить, что, несмотря на официальные заявления европейских политиков о "дружбе и стратегическом партнерстве Незалежной", Брюссель в отношениях с Киевом бескомпромиссно защищает свои экономические интересы. Так, несколько дней назад Брюссель установил пошлину на металлургическую продукцию с Украины. Местные эксперты сразу же встрепенулись: такой шаг ЕС с большой долей вероятности может привести к сотням миллиардов долларов ежегодных потерь.

Больше всех пострадают предприятия, которые производят горячекатные рулоны, используемые в машиностроении и возведении жилых домов, заявили в украинской Федерации металлургов. Там отметили, что введенные европейцами ограничения приведут не только к потере рабочих мест и проблемам с бюджетом, но и сорвут планы по модернизации металлургических производств.





Кроме того, еще один удар ЕС нанес Украине в энергетической сфере. Юристы Европейского союза не так давно представили свой анализ проекта российского газопровода в Германию по дну Балтийского моря "Северный поток – 2". Эксперты заявили, что любое европейское государство вправе самостоятельно решать, откуда получать ресурсы. Таким образом, они, по сути, дали зеленый свет крупному инфраструктурному проекту, против которого так активно выступает Украина вместе с Польшей и странами Прибалтики.

Опасаются "Северного потока – 2" в Киеве не даром. Реализация проекта лишит бюджет Незалежной 10% поступлений – тех денег, которые ранее платила Москва за транзит своего голубого топлива в Европу. Для находящейся в состоянии тяжелейшего кризиса украинской экономики это будет серьезным ударом.