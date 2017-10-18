Климкин попытался стравить Путина и Эрдогана

Россия организовала референдум в Иракском Курдистане, чтобы таким образом насолить Турции. Столь "глубокомысленным" заявлением разразился министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, Москва якобы ведет последовательную работу против Анкары. "Разве референдум в Курдистане упал с голубого неба? Мы прекрасно знаем, какие там связи у России", – поделился своими мыслями глава внешнеполитического ведомства Украины.

Речь идет о референдуме в сентябре этого года, на котором большинство жителей Иракского Курдистана высказались за независимость региона от Багдада. Ситуация потенциально может угрожать Турции, поскольку в ее юго-восточных провинциях живут миллионы курдов, некоторые из которых борются против Анкары с оружием в руках.

Несмотря на то, что референдум в Иракском Курдистане был санкционирован самим Багдадом еще в 2014 году, Климкин уверен: ответственность за его проведение несет именно Москва. "Россия пытается обострить вызовы, которые стоят перед Турцией", – заявил украинский министр. По его словам, уровень доверия между Москвой и Анкарой, несмотря на развитые торговые отношения и туризм, по-прежнему невысокий.





Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Киев, где встретился с главой Украины Петром Порошенко. Стороны обсудили ряд вопросов двухстороннего сотрудничества. Одной из темой была ситуация вокруг Крыма. Эрдоган заявил, что Анкара никогда не признает полуостров частью России.

Совпадение или нет, но спустя некоторое время после встречи двух лидеров Турция заявила, что перестанет пускать в свои порты корабли из Крыма. По словам представителя украинской Генпрокуратуры Ларисы Сарган, такая договоренность была достигнута во время визита генерального прокурора Незалежной в Анкару. Впрочем, вполне возможно, что стороны договорились об этом еще во время посещения Эрдоганом Киева.

Действительно, несмотря на "оттепель" последних полутора лет, отношения России и Турции вряд ли можно назвать дружескими. Помимо вопроса Крыма, ложку дегтя в бочку меда добавляют экономические санкции, введенные Москвой против Анкары в конце 2015 года. Россия до сих пор не сняла эмбарго на поставку части сельскохозяйственной продукции из Турции, в том числе пресловутых помидоров.





Несмотря на это, Москва и Анкара эффективно сотрудничают по ряду других вопросов. Прежде всего, это борьба с терроризмом в Сирии и политическое урегулирование в арабской республике. Благодаря достигнутым между сторонами договоренностям и запуском переговорного процесса в Астане удалось снизить градус противостояния между официальным Дамаском и оппозицией, начав полноценный процесс мирного урегулирования. Кроме того, активно развивается и военно-техническое сотрудничество двух стран. Свидетельством этому стала недавняя покупка Анкарой российских комплексов противовоздушной обороны С-400.

Иными словами, хоть у обеих стран и существуют разногласия, но в целом и Москва, и Анкара ценят двухстороннее сотрудничество. Поэтому слова Климкина о том, что Россия якобы сознательно хочет поставить Турции палки в колеса ее ближневосточной политики выглядят не иначе, как продолжение череды бредовых фантазий, которыми нынешние украинские власти кормят как собственный народ, так и зарубежного "потребителя".

