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Румыния приготовилась жестко наказать Украину

Фото: GLOBAL LOOK press\ Dave Bartruff
Скандальный закон Украины об образовании грозит стране серьезными проблемами. Румыния не собирается терпеть нападки на свой язык и готова давить на Киев.
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12 и 13 октября в Киеве состоятся переговоры между делегацией румынских парламентариев и депутатами Верховной рады. Речь на них пойдет об изменении закона об образовании, или даже полной его отмены. Представителей Румынии не устраивает, что 150-тысячная диаспора их соотечественников, проживающая на Украине, не сможет учиться на своем родном языке.

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 Новости Украины

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Бухарест готов препятствовать евроинтеграции Киева и вступления страны в НАТО. Ранее подобные заявления сделала Венгрия. По прогнозам экспертов, восточноевропейские государства могут объединиться, чтобы совместно надавить на Киев.

Румынская и венгерская языковые общины на Украине занимают третье и четвертое места по численности. Они уступают только российской и белоруской.  На данный момент в стране функционирует 120 школ, которые преподают на румынском и 100, учащих на венгерском языке.

Эти 220 учебных заведений, как и множество других, преподающих не на украинском, скоро должны исчезнуть. Подписанный Порошенко в начале сентября закон запрещает проводить занятия на любом языке, кроме официального языка страны.

"В Бухаресте новый закон Украины об образовании был воспринят чрезвычайно негативно, ведь речь идет об ущемлении прав всех меньшинств, Обе палаты парламента приняли совместную декларацию, выступил президент. С тех пор мы ведем переговоры с Украиной и наша позиция предельно ясная: любое дальнейшее содействие Украине со стороны Румынии с целью сближения Киева с ЕС и НАТО будет зависеть от нашей способности найти общий язык относительно этого закона", – рассказал журналистам "РИА Новости" депутат парламента Румынии Константин Кодряну.

Автор: Михаил Войцеховский12 октября 2017, 20:22

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