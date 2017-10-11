Глава МИД Венгрии плюнул в лицо украинскому министру

Введения экономических санкций в отношении Украины намерена потребовать Венгрия. Будапешт поставит этот вопрос перед ЕС, если Киев не пересмотрит свою позицию по образованию. Венгерские власти не собираются безучастно наблюдать за нарушением прав соотечественников за рубежом. В свою очередь украинские возмущаются поездкой главы венгерского МИДа в Закарпатье, утверждая, что тем самым Сийярто "плюнул в лицо" Климкину.

Требование о пересмотре ассоциации Украины с ЕС Будапешт вынесет на ближайшее заседание министров иностранных дел Евросоюза, которое пройдет в Люксембурге. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Киев нарушил все положения соглашения с Брюсселем.

Министр подчеркнул, что новый украинский закон об образовании создает для венгров и представителей других нацменьшинств на Украине ситуацию хуже, чем во времена СССР. Он исключает саму возможность существования венгерских школ и лишает права учиться на родном языке школьников средних и старших классов, пишет Magyar Nemzet.

По данным переписи населения, на Украине проживают 155 тысяч венгров. В начале сентября Верховная рада приняла закон об образовании, который вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. А с 2020-го и младших школьников можно будет обучать только на украинском.

Петер Сийярто на днях посетил Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров. На предложение главы МИД Украины Павла Климкина о совместной поездке он заявил, что коллега опоздал: с закарпатскими венграми нужно было говорить до принятия закона.

Климкин попытался оправдаться – он, мол, случайно узнал о визите венгерского министра. Это особенно возмутило бывшего дипломата Маркияна Лубкивского. "Не может министр иностранных дел случайно узнавать о приезде на его территорию своего коллеги без предварительного согласования – существует международно принятая протокольная процедура! Что сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто? Он отказался встречаться с Павлом Климкиным на территории Украины! Сийярто, по сути, плюнул в лицо Климкину, а затем Украине и всем нам! Это неслыханное в дипломатии пренебрежение! Что должен сделать Климкин? Сообщить венгерскому коллеге о невозможности принять его на Украине. Так сделали бы все, но не мы! А наш министр утерся! Это стыд, господин министр, а не дипломатия", – написал Лубкивский.

Венгрия 5 октября призвала Россию и другие соседние с Украиной страны объединиться для давления на Киев. Украинский МИД на возмущение соседей образовательными новшествами отреагировал традиционно. "Венгрия имеет право поднимать любой вопрос в рамках ЕС. Но решение в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе", – отметили в ведомстве.

Тем не менее, как заявил Сийярто, Будапешт продолжит добиваться от Киева отзыва закона об образовании. Он подчеркнул, что судьба проживающих за рубежом венгров не может быть предметом торга, и соглашаться на компромисс в этом вопросе Венгрия не намерена.