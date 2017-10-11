Глава МИД Венгрии плюнул в лицо украинскому министру
Требование о пересмотре ассоциации Украины с ЕС Будапешт вынесет на ближайшее заседание министров иностранных дел Евросоюза, которое пройдет в Люксембурге. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Киев нарушил все положения соглашения с Брюсселем.
Министр подчеркнул, что новый украинский закон об образовании создает для венгров и представителей других нацменьшинств на Украине ситуацию хуже, чем во времена СССР. Он исключает саму возможность существования венгерских школ и лишает права учиться на родном языке школьников средних и старших классов, пишет Magyar Nemzet.
По данным переписи населения, на Украине проживают 155 тысяч венгров. В начале сентября Верховная рада приняла закон об образовании, который вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. А с 2020-го и младших школьников можно будет обучать только на украинском.
Петер Сийярто на днях посетил Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров. На предложение главы МИД Украины Павла Климкина о совместной поездке он заявил, что коллега опоздал: с закарпатскими венграми нужно было говорить до принятия закона.
Климкин попытался оправдаться – он, мол, случайно узнал о визите венгерского министра. Это особенно возмутило бывшего дипломата Маркияна Лубкивского. "Не может министр иностранных дел случайно узнавать о приезде на его территорию своего коллеги без предварительного согласования – существует международно принятая протокольная процедура! Что сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто? Он отказался встречаться с Павлом Климкиным на территории Украины! Сийярто, по сути, плюнул в лицо Климкину, а затем Украине и всем нам! Это неслыханное в дипломатии пренебрежение! Что должен сделать Климкин? Сообщить венгерскому коллеге о невозможности принять его на Украине. Так сделали бы все, но не мы! А наш министр утерся! Это стыд, господин министр, а не дипломатия", – написал Лубкивский.
Венгрия призовет ЕС пересмотреть соглашение об ассоциации с Украинойhttps://t.co/IWPsKepWzs#Украина #Венгрия #ЕС #МИД #ассоциация #образование #язык pic.twitter.com/yi7pGMV14u— МИА Новороссия (@mia_novorossia) 10 октября 2017 г.
Венгрия 5 октября призвала Россию и другие соседние с Украиной страны объединиться для давления на Киев. Украинский МИД на возмущение соседей образовательными новшествами отреагировал традиционно. "Венгрия имеет право поднимать любой вопрос в рамках ЕС. Но решение в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе", – отметили в ведомстве.
Тем не менее, как заявил Сийярто, Будапешт продолжит добиваться от Киева отзыва закона об образовании. Он подчеркнул, что судьба проживающих за рубежом венгров не может быть предметом торга, и соглашаться на компромисс в этом вопросе Венгрия не намерена.
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