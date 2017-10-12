Закарпатье уходит от Украины вслед за Крымом
Как бы Киев не пыжился, акцию все равно проведут, причем в украинском посольстве в Будапеште. Глава МИД Украины Павел Климкин в растерянности. "Это что же, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", – написал он в Twitter.
Что касается уважения, тут Климкину стоило бы промолчать, потому что нынешняя Украина не уважает ни международные законы, ни собственные. Впрочем, некоторых своих уложений Киев придерживается – именно тех, что были утверждены вопреки общепринятым нормам.
К примеру, как соотносится устремление великого и древнего украинского народа в светлое демократическое будущее с фактическим запретом языков нацменьшинств? Тем более когда меньшинство, как в случае с русскими, понятие относительное: их на Украине около девяти миллионов, да еще 15% остальных называют русский родным языком.
1/2 Угорс. МЗС повідомив нашому Посольству про акцію 13.10 під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це що,Будапешт підтримує сепаратизм?— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 октября 2017 г.
К чему привела русофобия официального Киева, всем очевидно даже без скандального закона Порошенко. А вот с венграми, проживающими в Закарпатье (их там более 155 тысяч), Петр и Ко просчитались. Оказалось, что Будапешт не намерен безучастно наблюдать за тем, как притесняют соотечественников за рубежом.
Незалежная рассчитывала на привычное европейское единство, а точнее на лицемерную позицию Брюсселя, который до последнего времени покрывал все выходки украинских политиков. Но выяснилось, что некоторые страны ЕС не готовы жертвовать своими интересами в угоду не вполне определенной "высшей цели".
Самоопределение Закарпатья состоится – пусть пока и в виде акции, считают политологи. "Власти Венгрии оскорблены теми изменениями законодательства на Украине, которые ограничивают права украинских венгров на образование. Кроме того, Украина должна понимать, что она никогда не будет в равных отношениях со странами Европейского союза. Разрешая проведение подобной акции, Венгрия просто ставит Украину на свое место – на место европейского вассала", – прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.
#Венгрия открыто заявила о начале ...#Венгрия #Закарпатье #ЗНР #Киев #Климкин #МИД— Горячая линия ДНР (@HotlineDNR) 11 Oktober 2017
Читать подробно: https://t.co/zAwKLK1Bjx pic.twitter.com/g408gL295g
Свое отношение к Украине Венгрия продемонстрировала несколькими днями раньше. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто просто взял и съездил к соотечественникам в Закарпатье, чтобы на месте выяснить положение дел. А Климкин об этой поездке даже не знал. Вот такие высокие дипломатические отношения. Способности министра иностранных дел Украины тоже оказались под вопросом. Ему сказали потом дружки: мол, тебе в лицо плюнули, а ты утерся.
Сообщается, что акция "Самоопределение для Закарпатья" запланирована на 13 октября в посольстве Украины в Будапеште. Участвовать в мероприятии планируют депутат Европарламента Кристина Морваи и член венгерской партии "Йоббик" Тамаш Гауди-Надь.
3/4 Підтверджую готовність до діалогу з ���� на всіх рівнях.Говоритимемо про все, у т.ч. видачу громадянам ���� угорських паспортів і не тільки…— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 октября 2017 г.
Глава МИД Украины пытается сохранить лицо, но не очень это ему удается. Климкин уже и предложил венгерским коллегам "самое широкое обсуждение на всех уровнях", и поездку в Закарпатье запланировал, пригласив туда европейских коллег, и даже пообещал разрешить украинским венграм получать венгерские паспорта. Все тщетно. Акция состоится при любой погоде.
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