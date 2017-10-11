Порошенко посоветовали не разевать рот на российские земли

Украине посоветовали не разевать рот и не таращить глаза на территорию России. Так жестко депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал предложение Петра Порошенко провести в Крыму повторный референдум.

Крымский депутат эмоционально отреагировал на заявление президента Порошенко о готовности Киева провести новый референдум по статусу Крыма, но после восстановления суверенитета Украины над этим регионом. "Что касается проведения референдума в отдельном регионе согласно конституции Украины – так пусть в Украине и проводят, а на нашу территорию нечего рот разевать и глаза таращить", – заявил Бальбек в интервью РИА Новости.

Депутат также сказал, что президент Украины страдает манией величия. "Он (Порошенко – прим. ред.) прекрасно понимает, что завоевать Крым ему не по силам и даже провести на полуострове референдум не по зубам", – отметил российский парламентарий.

Петр Порошенко выступил сегодня, 11 октября в Страсбурге перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы. Из его речи стало понятно, что президент Украины никак не может смириться с потерей Крыма.

"Я решительно отвергаю заявления тех, кто говорит о Крыме как о fait accompli (завершенном деле). Трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговать территориями за деньги, нефть или газ", – сказал Порошенко, комментируя предложение чешского президента Милоша Земана, заявившему накануне там же, в ПАСЕ, что Россия и Украина могли бы договориться о выплате Москвой компенсаций за Крым.

Депутаты ПАСЕ в очередной раз были вынуждены слушать жалобы Порошенко по поводу того, что Россия регулярно нарушает международные договоренности, достигнутые с целью установления мира на украинской земле.

"Москва продолжает игнорировать свои обязательства в рамках минских соглашений, ее войска все еще находятся на территории Украины, как в Крыму, так и на Донбассе", – сказал украинский лидер, забыв, что Россия не является субъектом договоренностей, достигнутых в Минске в феврале 2015 года.