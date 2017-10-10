Порошенко превращает Украину в страну рабов

Реформа образования на Украине приведет к снижению уровня знаний у школьников Незалежной. Об этом заявил журналист, глава ассоциации "Будущее страны" Юрий Кот.

Эксперт крайне негативно воспринял реформы в украинской системе образования, которые направлены на "унификацию и модернизацию" этого процесса. Он раскритиковал предложения министерства образования страны совместить в одном предмете "Природа и человек" такие дисциплины, как физика, химия, астрономия, биология, география и экология.

По мнению руководителя ассоциации "Будущее страны", уменьшение количества знаний украинских школьников приведет к тому, что Незалежная станет "страной рабов". "Единственной, наверное, страной в мире, в которой народ этой не управляется своим государством", – цитирует эксперта телеканал "Звезда".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в конце сентября подписал скандальный закон "об образовании". В соответствии с нормативно-правовым актом, представители так называемых нетитульных наций будут обучаться на родном для них языке лишь до пятого класса.

Начиная с шестого класса, образование школьников будет проходить исключительно на украинском языке. Национальные языки будут изучаться лишь как дополнительные предметы. В Киеве утверждают, что полностью украинизировать систему образования страны планируется уже в 2020 году.





Закон был подвергнут резкой критике как в России, так и в Евросоюзе, куда Украина так упорно стремится. Так, в Румынии, Молдавии и Болгарии заявили, что документ нарушает права национальных меньшинств Незалежной. Так, в венгерском правительстве заявили о блокировке всех дальнейших решений ЕС, которые связаны с Украиной.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Питер Сиятро назвал это ответом на скандальный закон. По словам главы МИДа, принятием этого документа Киев сделал "огромный шаг в обратном направлении", после которого она может забыть об интеграции с ЕС.

