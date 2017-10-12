Сбежавший из России политик ведет националистов в Крым

Организатор блокады Крыма Ленур Ислямов заявил о подготовке националистами марша на полуостров. Сбежавший в 2014 году на Украину политик и бизнесмен по-прежнему мечтает о возврате республики в состав Незалежной.

По словам Ислямова, все, кто считают, что Крым – это Украина, планируют дойти маршем до Симферополя. Акция находится в процессе подготовки, добавил скандальный политик и признал, что нынешняя ситуация в украинской политике не способствует проведению марша, так как общество занято внутренними проблемами.

В 2014 году около двух месяцев бизнесмен крымско-татарского происхождения Ленур Ислямов исполнял обязанности заместителя председателя Совета министров Крыма (в правительстве Сергея Аксенова), затем сбежал на Украину.

В сентябре 2015 года Ленур Ислямов вместе с депутатами Верховной рады Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым организовали энергетическую и торговую блокаду Крыма, через два месяца крымское управление ФСБ России возбудило в отношении Ислямова уголовное дело.

Глава комитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил на днях, что блокада со стороны украинских активистов стала катализатором развития полуострова. По его словам, Крым переориентировался на российские рынки, укрепив свою полную экономическую независимость от Киева.

Что касается заявлений Ислямова о подготовке марша на Крым, то сделано оно от бессилия, считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук.

"Хочу напомнить, что господин Ленур Ислямов такое заявляет не впервые. Один уже обещал – министр обороны Украины Гелетей, что в Севастополе будет украинский военный парад. Все эти заявления – чистой воды националистический популизм", – приводит слова Форманчука РИА Новости.

Политолог напомнил, что Ислямов не сможет появиться на российской территории. После подрыва опор линий энергоснабжения Крыма в ноябре 2015 года он находится в розыске.

Крым можно вернуть в течение трех дней, сделав всего четыре вещи – Ислямов – AMН

https://t.co/dV859SQHHO — Лилия (@gorod_2008) 7 октября 2017 г.

Накануне, 11 октября президент Украины Петр Порошенко в очередной раз доказал, что никак не может смириться с потерей Крыма. Выступая перед депутатами ПАСЕ в Страсбурге, он заявил, что не считает закрытым вопрос о принадлежности полуострова.



Так украинский лидер ответил президенту Чехии Милошу Земану, заявившему там же, в ПАСЕ, что потеря Украиной Крыма – это завершенное дело, а Россия и Украина могли бы договориться о выплате Москвой компенсаций в финансовой форме или нефтью и газом.