Киев яростно атаковал торгующего Крымом Земана

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Вторник 10 октября
Лента новостей
17:33
Что погубило российских летчиков в Сирии
17:26
Ученые узнали причину молчания инопланетян
17:01
С королевским приветом
16:31
В Москве появятся умные урны
16:18
Звезды "Дома-2" устроили омерзительный скандал
16:07
Новый "битцевский маньяк" поставил на уши Москву
16:01
Чета Клинтон на грани распада
16:01
Врач выявил тяжелое заболевание головного мозга у Осина
16:00
Изменившаяся Ксения Собчак: Без слез не обошлось
15:46
В Москве объявлен желтый уровень опасности
15:34
Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
15:14
Девушек в Сети захватил новый омерзительный тренд
14:59
Беременная Рапунцель довела мужа до крайности
14:49
В Кемерово пациентов психбольницы обокрали на 1,5 млн
14:45
Украинские модели притворились больными раком
14:40
Стала известна средняя зарплата в Москве
14:33
Трогательные фото Максаковой с мужем разжалобили народ
14:31
Большая афера Аллана Чумака
14:15
Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре
14:15
Как книги вдохновляют на перемены в жизни
14:13
Любовник разочаровал пышногрудую звезду "Дома-2" в постели
14:12
В США застрелили известного рэпера
14:03
Россияне получат качественную городскую среду
14:01
Мельникова ждет ребенка от известного певца
13:58
В жуткой аварии под Иркутском погибли пять человек
13:52
Провокаторы CONTRFASHION возвращаются на подиум Mercedes-Benz Fashion Week Russia
13:52
Развод Абрамовича и Жуковой стал уроком для россиян
13:40
В Москве открылся новый Центр управления полетами
13:35
Участь программы "Жди меня" определена
13:22
В небе над Москвой спасли два самолета
13:22
Отказавшегося от Крыма Ефремова назвали предателем
13:21
Медведь напал на дрессировщика на глазах у детей (видео)
13:03
Клиенты пытались задушить водителя "Яндекс. Такси"
12:59
Московским семьям с детьми-инвалидами увеличат соцвыплаты
12:55
Степанов ударил и отшвырнул любовницу посреди ночи
12:53
В Коми в ДТП пострадали четверо юных спортсменов
12:51
Малахов попал в скандал из-за детской книжки
12:39
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Орехово-Зуевском районе
12:29
Жительница Мурманска уехала в Сирию воевать за террористов
12:14
Газовый бунт назло России влетит Польше в копеечку
12:10
Лукашенко отказывается отдавать деньги России
12:04
Россиян заинтриговал "Дом-2" от "ВКонтакте"
11:56
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
11:50
Жена и сын раскрыли подробности смерти Чумака
11:37
Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь
11:08
Как работает мозг женщины во время оргазма
10:58
Мужчина с бомбой пытался ограбить Сбербанк в Москве
10:51
В Сирии разбился российский самолет: есть жертвы
10:34
Исхудавшую российскую актрису заподозрили в анорексии
10:33
В Москве нашли женский скелет
10:28
Черепаха пыталась откусить россиянину язык после поцелуя (видео)
10:14
Детали роковой операции: подробности пленения Заболотного и Цуркану
10:09
Театр Аллы Духовой TODES начинает новый сезон
10:05
Малахов отгородился от беременной жены стеной
10:03
Экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве
09:38
Секс-роботы напугали порнозвезд
09:33
В Московском зоопарке появился птенец рогатого ворона
09:28
Массовую драку в центре Уфы пресекли за три минуты (видео)
09:18
Рынок недвижимости демонстрирует стабильность
09:12
В Тюмени девушка упала с 17-го этажа новостройки
09:04
После свадьбы Шурыгина увеличит грудь
08:59
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
08:54
В Дагестане ликвидированы двое боевиков
08:36
Женщины Трампа публично сцепились
08:33
В России изменились правила провоза ручной клади в самолете
08:25
Самые сексуальные фото королевы Instagram
07:45
Тепловоз протаранил машину с полицейскими под Москвой
22:04
Литвиновой отказали в свадьбе
21:55
В Нижнем Новгороде экс-супруги делят мертвого кота через суд
21:50
Дробыш утешил оскорбленную Бузову
21:46
Отец впервые рассказал о болезни Киркорова
21:34
Сенсационные подробности убийства Вороненкова
21:19
Меньщиков из "Дома-2" о скандале с отцовством
21:17
В доме-интернате под Москвой инвалид устроил кровавую бойню
21:00
Девушки застряли в аэропорту после пластических операций
20:30
Звезда сериала "Ольга" неожиданно приняла ислам
20:29
55-летняя россиянка скончалась после орального секса
19:57
Назван самый продаваемый смартфон
19:51
Жена обвинила Авраама Руссо в мошенничестве
19:37
При лобовом столкновении иномарок погибли три человека
19:27
Максакова набросилась на бывшего мужа
19:26
Жених жестоко избил звезду "Дома-2"
18:51
Американский чиновник предупредил о ядерной войне
18:49
Сухоруков: Я такой же сексуально озабоченный
18:35
Московских водителей предупредили об опасном ветре
18:30
Охлобыстин покажет своего Ван Хельсинга
18:25
Азизу удивило поведение взбесившейся Меньшовой
18:22
Судьба Канделаки решена
17:54
Новый "Холостяк" предъявил девушкам жесткие требования
17:51
Чубайс трогательно поздравил Немцова
17:50
Житель Подмосковья избил 12-летнего ребенка в очереди за водой
17:44
Отец "пьяного" мальчика получил странное письмо
17:34
Обладатель премии Grammy Кенни Гарретт выступит в Доме Музыки
17:31
Почему Тюрин не мог убить Вороненкова
17:22
В Киеве хотят закрыть украинцам въезд в Россию
17:15
Трамп встречается с бывшей женой
17:14
Рак мозга убил знаменитого музыканта
17:07
Басков объявил об уходе со сцены
16:58
Фанату "Спартака" дали 11 лет за убийство юноши в центре Москвы
16:55
Посчитали и прослезились: в ПАСЕ осознали уход России
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Самбурская добила Бузову флейтой
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Азизу удивило поведение взбесившейся Меньшовой
Леонид Куравлев связал смерть жены с молодой девушкой
Басков объявил об уходе со сцены
Звезда сериала "Ольга" неожиданно приняла ислам
Политика

Киев яростно атаковал торгующего Крымом Земана

Милош Земан. Фото: GLOBAL LOOK press/Honza Jan
В Киеве отреагировали на слова президента Чехии Милоша Земана. Политик во время своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предложил компенсировать Украине потерю Крыма деньгами или энергоносителями.
прочитано 425 раз

Подобные предложения неприемлемы, написала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной рады, член украинской делегации Ирина Геращенко. По ее словам, заявление Земана "ужасно в своем цинизме". Кроме того, она напомнила, что чешский лидер неоднократно призывал Евросоюз отменить введенные против России санкции.

ПО ТЕМЕ

Мечтательный Киев назвал дату возвращения Крыма

Украинцы устроили истерику из-за звезды "Такси" в Крыму

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Геращенко добавила, что Украина не будет "торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством". Это не продается, заключила она.

Весьма эмоционально отреагировали на слова Земана и коллеги Геращенко по Верховной раде. Так, внефракционный парламентарий Борислав Береза заявил, что Земан – "феерический мерзавец", которому "надо меньше пить".

Напомним, президент Чехии Милош Земан на проходящей в Страсбурге сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы сказал, что потеря Крыма является "завершенным делом". Политик заявил, что Россия компенсирует Украине потерю полуострова.

Балаклавская бухта. Фото: wikipedia.org

По словам главы государства, такая компенсация может быть или в денежной форме, или нефтью и газом. При этом Земан предостерег Европу от "большой войны", которая может начаться из-за несогласия Киева на компенсацию.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. Украина не признает народное волеизъявление, заявляя, что оно якобы было проведено под давлением Москвы. Позицию Киева поддерживают на Западе. Возвращение полуострова Украине там называют одним из условий снятия экономических санкций с России.

Автор: Иван Поляков10 октября 2017, 16:58

Политика

"Базарный" политик Эрдоган спелся с Порошенко
Путин заставил Ближний Восток развернуться
Американский чиновник предупредил о ядерной войне
В Киеве хотят закрыть украинцам въезд в Россию

Шоу-бизнес

Максакова объяснила наплевательское отношение к старшим детям
Звезды "Дома-2" устроили омерзительный скандал
Врач выявил тяжелое заболевание головного мозга у Осина
Изменившаяся Ксения Собчак: Без слез не обошлось

Проишествия

Детали роковой операции: подробности пленения Заболотного и Цуркану
Экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве
Отец "пьяного" мальчика получил странное письмо
Рак мозга убил знаменитого музыканта

Lifestyle

Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Как книги вдохновляют на перемены в жизни
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Сухоруков: Я такой же сексуально озабоченный
Шоу-бизнес

Малахов отгородился от беременной жены стеной

Ведущий отправил супругу решать сложные вопросы
Шоу-бизнес

Исхудавшую российскую актрису заподозрили в анорексии

Поклонники пришли в ужас от нового фото артистки
Шоу-бизнес

Звезды "Дома-2" устроили омерзительный скандал

Бывшие друзья публично поливают друг друга грязью
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ксения Собчак: Без слез не обошлось

Ведущая рассказала о переменах в личной жизни

Гороскоп

Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
Семья и любовь не интересны Земфире

Фоторепортажи

Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь
Самые сексуальные фото королевы Instagram
Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар
Ужасающие кадры пожара в ТЦ "Синдика"

Спорт

Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа
Жена Кокорина ждет второго ребенка
Путин посмеялся над президентом "Зенита"

Регионы

Медведь напал на дрессировщика на глазах у детей (видео)
В Нижнем Новгороде экс-супруги делят мертвого кота через суд
55-летняя россиянка скончалась после орального секса
Беременная пыталась вырвать дочке язык плоскогубцами
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru