Киев яростно атаковал торгующего Крымом Земана

В Киеве отреагировали на слова президента Чехии Милоша Земана. Политик во время своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предложил компенсировать Украине потерю Крыма деньгами или энергоносителями.

Подобные предложения неприемлемы, написала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной рады, член украинской делегации Ирина Геращенко. По ее словам, заявление Земана "ужасно в своем цинизме". Кроме того, она напомнила, что чешский лидер неоднократно призывал Евросоюз отменить введенные против России санкции.

Геращенко добавила, что Украина не будет "торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством". Это не продается, заключила она.

Весьма эмоционально отреагировали на слова Земана и коллеги Геращенко по Верховной раде. Так, внефракционный парламентарий Борислав Береза заявил, что Земан – "феерический мерзавец", которому "надо меньше пить".

Напомним, президент Чехии Милош Земан на проходящей в Страсбурге сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы сказал, что потеря Крыма является "завершенным делом". Политик заявил, что Россия компенсирует Украине потерю полуострова.





По словам главы государства, такая компенсация может быть или в денежной форме, или нефтью и газом. При этом Земан предостерег Европу от "большой войны", которая может начаться из-за несогласия Киева на компенсацию.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. Украина не признает народное волеизъявление, заявляя, что оно якобы было проведено под давлением Москвы. Позицию Киева поддерживают на Западе. Возвращение полуострова Украине там называют одним из условий снятия экономических санкций с России.