Захарова посмеялась над демаршем Киева

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала очередной демарш Украины. Киев не прислал своих представителей на заседание совета глав внешнеполитических ведомств стран-членов Содружества независимых государств (СНГ) в Сочи.

Она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook коллективную фотографию участников заседания. Все руководители министерств иностранных дел встали на фоне флагов своих государств.

При этом напротив украинского флага никого не было. "В Сочи началось заседание совета министров иностранных дел СНГ. Украина направила самого конструктивного представителя – знамя", – пошутила представитель российского МИДа.

Заседание совета глав внешнеполитических ведомств проходит в Сочи под председательством главы МИД России Сергея Лаврова. В повестке дня обсуждение широкого спектра вопросов сотрудничества в рамках Содружества независимых государств. Среди них борьба с терроризмом, противодействие коррупции и другие актуальные проблемы.





В СНГ входят 11 стран бывшего СССР. Среди них Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан и другие. Украина также считается членом организации, однако она до сих пор не ратифицировала Протокол к соглашению о создании СНГ.

Более того, после государственного переворота в феврале 2014 года Киев объявил о начале процедуры выхода из Содружества. "Решение об этом было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ)", – заявил 19 марта тогдашний секретарь совета Андрей Парубий. Свои действия украинские власти мотивировали это тем, что Россия якобы использует организацию для продвижения своих интересов.

