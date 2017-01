Трамп поднесет Путину Украину на блюде

Сделка большая, но наивная, уверены авторы статьи в Times. Издание уловило некий сигнал, направленный из Кремля Белому дому, свидетельствующий о том, что Владимир Путин готов на размен. По мнению западных аналитиков, Россия может помочь Трампу в достижении его внешнеполитических целей, но взамен потребует признания за ней статуса сверхдержавы.

Приоритеты внешней политики Трампа – разгром экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещенной в России), уменьшение роли Ирана как дестабилизатора ближневосточного региона, противостояние экономической и военной мощи Китая. Москва может во всех этих начинаниях поспособствовать, однако последствия такого сотрудничества будут весьма неприятными для Запада, считает издание.

"Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести токсичные последствия: Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную. По мнению аналитиков, сделка Путина-Трампа по Украине снимет вопрос о статусе Крыма с мировой повестки дня на срок до 20 лет, с тем чтобы не препятствовать урегулированию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С российской аннексией тихо смирятся", – предостерегает автор статьи. И добавляет, что антироссийские санкции тоже скоро снимут.

#Trump Fanatics Must Study #Russian at least 5 minutes a day.#MAGA - Make America Great Again in #RUSSIAN#TrumpPutin #TrumpPutinsPuppet pic.twitter.com/5aXrMVDxRD