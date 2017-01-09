Лидер Радикальной партии может пропустить инаугурацию избранного президента США
Понтифик призвал улучшить гуманитарную ситуацию в регионе
Трамп поднесет Путину Украину на блюде
Сделка большая, но наивная, уверены авторы статьи в Times. Издание уловило некий сигнал, направленный из Кремля Белому дому, свидетельствующий о том, что Владимир Путин готов на размен. По мнению западных аналитиков, Россия может помочь Трампу в достижении его внешнеполитических целей, но взамен потребует признания за ней статуса сверхдержавы.
Приоритеты внешней политики Трампа – разгром экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещенной в России), уменьшение роли Ирана как дестабилизатора ближневосточного региона, противостояние экономической и военной мощи Китая. Москва может во всех этих начинаниях поспособствовать, однако последствия такого сотрудничества будут весьма неприятными для Запада, считает издание.
"Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести токсичные последствия: Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную. По мнению аналитиков, сделка Путина-Трампа по Украине снимет вопрос о статусе Крыма с мировой повестки дня на срок до 20 лет, с тем чтобы не препятствовать урегулированию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С российской аннексией тихо смирятся", – предостерегает автор статьи. И добавляет, что антироссийские санкции тоже скоро снимут.
#Trump Fanatics Must Study #Russian at least 5 minutes a day.#MAGA - Make America Great Again in #RUSSIAN#TrumpPutin #TrumpPutinsPuppet pic.twitter.com/5aXrMVDxRD— Dump Trump (@DumpTrump22) 7 января 2017 г.
Предсказатели от прессы уверены: мира в Европу уступки Трампа не принесут. По их мнению, было бы "верхом идеализма считать, что господин Путин когда-нибудь станет честным гарантом стабильности Украины".
На Ближнем Востоке определенный компромисс с Путиным, по мнению Times, возможен. Ни Вашингтон, ни Москва не желают чрезмерного усиления влияния Ирана в Сирии, и ради этого новая администрация может согласиться на сохранение у власти Башара Асада и участие России в качестве младшего партнера в кампании против "ИГ".
Британская The Guardian неожиданно предлагает не относиться к иностранному вмешательству в американские внутриполитические процессы как к чему-то беспрецедентному. Издание напоминает, что другие государства вмешивались в американские выборы со времен основания США. При этом сами Штаты не раз, и порой более беззастенчиво, пытались повлиять на результаты выборов в третьих странах.
Не смешно Алек Болдуин! Время для вас, чтобы удалиться к этому великому ГУЛАГа в небе! #notfunny; #retire @AlecBaldwin. #Trump #intelligence pic.twitter.com/KRPw7AQ5Fa— Donald Trump (@smallhandsno1) 7 января 2017 г.
Газета подчеркивает, что вмешательство российского государства по-прежнему нельзя считать доказанным. Отчасти это обусловлено тем, что свои доказательства американские спецслужбы не раскрывают, ссылаясь на необходимость защиты источников и методов. Но не только поэтому: доверие к американским спецслужбам серьезно подорвано целым рядом событий – от войны в Ираке до откровений Эдварда Сноудена.
Ранее Дональд Трамп назвал охотой на ведьм действия властей США в отношении России. Политик выразил недоумение в связи тем, что никто не интересуется содержимым взломанных электронных писем. Избранный президент США назвал предположения о причастности Москвы к кибератакам смехотворными.
Балерина на Мальдивах никого не стесняется
Вместо отдыха в райском месте певец оказался в госпитале
Программа новогоднего эфира-2018 может претерпеть кардинальные изменения
Отец девушки обеспокоен репутацией своей дочери