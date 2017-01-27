Лукашенко рассказал о борьбе братской Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с научными и научно-педагогическими работниками затронул тему "братской" Украины. По его словам, Киев сейчас сражается за свою независимость.

Александр Лукашенко заявил, что Минску независимость досталась "очень дешево". Он отметил, что многим странам приходится сражаться за нее.

"Все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый", – цитирует белорусского президента Lenta.ru.

Лукашенко отметил, что Белоруссия тоже борется за свою независимость. Однако главное направление этого сражения проходит "не в военной сфере, не в политической", а в экономической.

Ранее, 17 ноября 2016 года, Александр Лукашенко рассказал о массовом потоке контрабандного оружия, поступающего с территории Украины. "Мы грудью закрываем 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка. Мы их уже задерживаем не только на границе, но и на железнодорожном вокзале (в Минске. – Прим. ред.). Нам очень непросто", – заявил белорусский президент.

От "Это Беларусь, а не Белоруссия" до "украина це Европа, Геть москалив, героямслава" один шаг по большому счету — AMV (@Mr_AMV) 9 января 2017 г.

Между тем посол Белоруссии в Киеве Валентин Величко заявил, что Минск поддерживает борьбу "братского" народа за территориальную целостность. "С нашей земли никогда не будет агрессии, более того, не будет позволено никакой третьей стране производить агрессию. То, что было сказано, целостность Украины, никакой федерации и так далее – это все поддерживается", – сказал Величко.