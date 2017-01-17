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Яценюк впал в истерику из-за слов Ле Пен
На своей странице в социальной сети Facebook Яценюк назвал заявления Ле Пен "абсурдным проявлением международного зазеркалья". Кроме того, бывший премьер-министр Украины полагает, что слова лидера "Национального фронта" о законной принадлежности полуострова к России подрывают основы существующего мироустройства и грозят Европе новыми конфликтами, представляя при этом опасность для самой Франции. "Нужен немедленный адекватный ответ на подобные заявления со стороны украинских властей", – написал бывший глава кабмина.
Между тем главу "Национального фронта" раскритиковали и в МИД Украины. "Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение очередными высказываниями Марин Ле Пен по Крыму и подчеркивает, что утверждение такого рода является ничтожным как с исторической, так и с правовой точек зрения", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.
Ранее Ле Пен пообещала в случае победы на президентских выборах во Франции весной этого года официально признать Крым российской территорией. Кроме того, она является сторонницей выхода из НАТО и ЕС.
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