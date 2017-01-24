Терезу Мэй связали по рукам и ногам

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"Верховный суд решил, что правительство не может ввести в действие статью 50 без разрешения парламента", – цитирует текст постановления "Газета.Ru". Согласно документу, Терезе Мэй для реализации Brexit не нужно одобрение законодателей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
Тереза Мэй не столкнется с гарантированной блокировкой Brexit в этих органах, однако решение Верховного суда замедлит выход Великобритании из ЕС. В Лейбористской партии, выступающей против отделения от Евросоюза, отметили, что ее представители не будут мешать процедуре Brexit. При этом они уточнили, что сделают все для защиты прав британских рабочих.
Между тем в правительстве Британии выразили разочарование решением Верховного суда. Тереза Мэй и ее команда рассчитывали на иной вердикт законодателей.
"Нам посчастливилось жить в стране, где каждый, даже правительство, подчиняется закону. Мы должны принять решение Верховного суда и сделать все возможное для его выполнения", – цитирует Reuters генерального прокурора Англии и Уэльса Джереми Райта.
UKSC confirms (by majority of 8:3) that an Act of Parliament is needed before Article 50 can be triggered 1/2 https://t.co/QUny4FUZIr— UK Supreme Court (@UKSupremeCourt) 24 января 2017 г.
Британское правительство во главе с Терезой Мэй планировала начать переговоры о выходе из ЕС в марте 2017 года. После обсуждения со странами Евросоюза на реализацию Brexit уйдет от полутора до двух лет.
Just think, if Brexit goes ahead, there will never again be a "European City of Culture" in the UK. ... How very sad.— #Brexit Bin (@BrexitBin) 14 января 2017 г.
Напомним, более половины британцев на народном референдуме проголосовало за выход из Евросоюза. В результате премьер-министр Дэвид Кемерон подал в отставку, его место заняла Тереза Мэй.
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