Терезу Мэй связали по рукам и ногам

"Верховный суд решил, что правительство не может ввести в действие статью 50 без разрешения парламента", – цитирует текст постановления "Газета.Ru". Согласно документу, Терезе Мэй для реализации Brexit не нужно одобрение законодателей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Тереза Мэй не столкнется с гарантированной блокировкой Brexit в этих органах, однако решение Верховного суда замедлит выход Великобритании из ЕС. В Лейбористской партии, выступающей против отделения от Евросоюза, отметили, что ее представители не будут мешать процедуре Brexit. При этом они уточнили, что сделают все для защиты прав британских рабочих.

Между тем в правительстве Британии выразили разочарование решением Верховного суда. Тереза Мэй и ее команда рассчитывали на иной вердикт законодателей.

"Нам посчастливилось жить в стране, где каждый, даже правительство, подчиняется закону. Мы должны принять решение Верховного суда и сделать все возможное для его выполнения", – цитирует Reuters генерального прокурора Англии и Уэльса Джереми Райта.

Британское правительство во главе с Терезой Мэй планировала начать переговоры о выходе из ЕС в марте 2017 года. После обсуждения со странами Евросоюза на реализацию Brexit уйдет от полутора до двух лет.

