Украине пообещали новые котлы после агрессии Авакова

Председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова, призвавшего пограничников готовиться к захвату границы между самопровозглашенной республикой и Россией. По словам политика, в этом случае украинскую армию ожидают новые поражения.

По словам Пушилина, при попытке наступления с целью занятия границы украинские войска гарантированно понесут большие потери. Он заявил, что о невозможности силового решения говорят безуспешные попытки Киева атаковать позиции ополченцев на линии соприкосновения. "При этом теоретическая вероятность масштабного наступления ВСУ сохраняется. Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы", – сказал председатель Народного совета ДНР, слова которого приводит Lenta.ru.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков на сессии коллегии Госпогранслужбы Украины заявил, что Киев намерен уже в этом году восстановить контроль над границей между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и Россией. По его словам, после разработки соответствующего плана задача должна быть решена в течение двух недель. "Государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям", – обратился он к пограничникам.





Напомним, что по условиям подписанных в 2015 году Минских соглашений Киев может восстановить контроль над границей только проведения согласованной с Донбассом конституционной реформы по децентрализации страны, местных выборах в ДНР и ЛНР и прекращении вооруженного конфликта. Тем не менее, ни одно из этих условий Украина пока не выполнила.

Между тем Киев в декабре прошлого года предпринял попытку наступления на Светлодарской дуге в районе города Дебальцево. Украинские войска понесли большие потери и вынуждены были отойти на исходные позиции.

