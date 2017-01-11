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Политика

Украина шокирована числом самоубийств в армии

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Шокирующие данные о погибших бойцах ВСУ на Донбассе опубликовали украинские СМИ. По данным журналистов, число небоевых потерь превысило боевые.
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Данные опубликовал в соцсети журналист Алексей Братущак. Он ссылается на официальную информацию Министерства обороны Украины. В соответствии с ней,  в зоне так называемой спецоперации на юго-востоке страны в боях за 2016 год погибли 211 военных. В то время как небоевые потери составили 256 человек.

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63 военнослужащих из этого числа, по данным Братущака, покончили жизнь самоубийством, еще 58 умерли от болезней. Журналист заявляет, что собирается через военную прокуратуру получить информацию, установлены ли ответственные за сложившуюся ситуацию.

Сообщения о самоубийствах в рядах военнослужащих ВСУ на Донбассе появляются не впервые. Так, в 2015 году сообщалось о сотне украинских силовиков, покончивших с собой за время "спецоперации". Летом 2016 года главный военный прокурор страны Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери, вызванные в том числе алкоголем и неуставными отношениями, в армии Украины составляют более 1 тысячи.

В прокуратуре пояснили, что каждый случай самоубийства в рядах ВСУ расследуется как убийство, – этого требует закон. Тем более, что родственники покончивших с собой солдат часто не верят в версию о суициде. Наблюдатели отмечают, что основания для такой подозрительности у них есть: известны случаи, когда командование записывало погибших бойцов в небоевые потери, чтобы не платить компенсацию родственникам.

В то же время, как отмечали неоднократно представители ДНР, морально-психологическое состояние противостоящих им военнослужащих ВСУ крайне низкое. Заблудившихся украинских солдат в нетрезвом состоянии неоднократно задерживали по ту сторону "линии фронта".

Автор: Игорь Силецкий11 января 2017, 11:38

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