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Политика

Захарова уличила Германию в информационной атаке

Мария Захарова. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации в немецких СМИ о деле "девочки Лизы". По ее словам, подобные сообщения – это не что иное, как "информационная карусель" против Москвы.
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По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, немецкие СМИ продолжают активное нагнетение истерии в отношении России. "Как и в случае с "досье на Трампа", раскрученным американскими СМИ (CNN и BuzzFeed), именно германские медиа вновь реанимировали "дело девочки Лизы", написала она на своей странице в социальной сети Facebook, при этом добавив, что следующим логичным шагом Берлина станет обвинение России во вмешательстве в выборы. "Это называется "информационная карусель", – заявила Захарова.

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В январе прошлого года появилась информации о совершении в Германии беженцами с Ближнего Востока насильственных действий сексуального характера в отношении русской девочки Лизы. Немецкие СМИ и официальные лица после этого заявили, что девочка якобы сама выдумала историю об изнасиловании, а Москва пытается распространять эту информацию в своих собственных политических целях. Россия, в свою очередь, отвергла все обвинения Германии, назвав их ложью и клеветой с целью дальнейшего разжигания антироссийской истерии.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что СМИ Германии лидируют во всем мире в плане раскручиваемой в них русофобии. Он назвал глупыми и бредовыми их сообщения о мировой дестабилизирующей роли России.

Автор: Иван Поляков14 января 2017, 17:49

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