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В США дипломата из России вербовали лекарствами для Примакова
В эфире телеканала "Россия-1" Мария Захарова рассказала, что несколько лет назад бывшему премьер-министру понадобились медикаменты, которые можно было приобрести только в США. Сделать это поручили одному из российских дипломатов через практикующего врача, передает РИА Новости.
Для покупки препаратов были оформлены необходимые документы и отправлены деньги – около десяти тысяч долларов. Когда дипломат пришел в аптеку, сотрудники американских спецслужб задержали его, отвели в подвал магазина и удерживали там в течение часа. Лекарства и деньги при этом были изъяты.
По словам Захаровой, россиянина пытались шантажировать и запугивать, обвиняя в незаконной торговле медикаментами. "То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на какой-то адекватный разговор", – подчеркнула она.
Позже дипломату пришлось покинуть США, а об инциденте стало известно американскому госсекретарю Джону Керри, который назвал его недопустимым. В итоге Примаков получил лекарства, но время было упущено, заключила Захарова.
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