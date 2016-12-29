Захарова о бессовестной дипломатии Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия.

Говоря о нынешней ситуации, прежде всего положении в Сирии, Захарова отметила циничную политику западных стран, которые ранее предпочитали не замечать страданий местных жителей от захвативших часть Алеппо боевиков, и резко "вспомнивших" о них, когда сирийская армия начала освобождать город. "Показывают только одну сторону. И это на протяжении многих лет", – сказала дипломат.

При этом она отметила, что западные дипломаты неоднократно угрожали России за ее поддержку законного правительства Сирии. "Это во время переговоров происходило", – призналась Захарова. В то же время она отметила, что в большинстве случаев тем на западе, кто громче всех кричат о "преступлениях русских" в Сирии, до жителей этой страны нет никакого дела. "Это люди, которые врут. Им никого не жалко. Вот и все", – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Прокомментировала Захарова и недавнее убийство российского посла в Турции. Она отметила, что несмотря на сожаления западных политиков, именно они в свое время разжигали ненависть к России, в том числе призывая своих граждан выходить с акциями протеста к российским посольствам. "И подобный призыв мог лечь на абсолютно разную почву. Кто-то вышел на акцию в плакатом. А кто-то – с пистолетом. И это те же люди, которые спонсировали сирийских боевиков, называя их умеренными", – заявила дипломат.





Говоря об отношениях России и Европы представитель МИД отметила, что все теракты, совершенные на территории Старого Света в уходящем году являются следствием той политики, которую проводят европейские лидеры. "Они не учатся на ошибках, они их совершают. Первая – это деление террористов на хороших и плохих. Деление терактов на "свои" и "чужие"", – полагает она.

По мнению Захаровой, Европе настало время понять, что с терроризмом невозможно бороться в одиночку. При этом она отметила, что Россия неоднократно выступала с предложениями объединить силы в борьбе против экстремизма. "Но они же слишком зависимые от вашингтонского "обкома", чтобы с нами быть вместе... Кстати, у слова "обком" за этим годы появилась новая расшифровка – "Обама и компания", – сказала дипломат. В то же время она считает, что не меньший урон Европе носит отказ от собственной национальной политики в угоду ее зарубежному партнеру, показателем чего служит гражданская война на Украине.

Кроме того, Захарова отметила, что настойчивые усилия запада по раскрутке антироссийских настроений по всему миру потерпели крах. "Потому что ее пытались выдать за глобальную мировую проблему. И, возможно, если бы в мире больше не было проблем – нищеты, эпидемий, терроризма – в этих условиях это хоть как-то можно было бы понять с точки зрения логики", – объяснила она.

При этом дипломат довольно оптимистично смотрит на будущее российско-американских отношений при новом президенте Дональде Трампе. По ее мнению, у двух стран нет иного выбора, кро как начать налаживать отношения. "То, что сделал "Обама и компания" – это тупик. Из которого надо выходить. Потому что дальше продвигаться невозможно", – констатировала она.





Мария Захарова родилась 24 декабря 1975 года. Кадровый дипломат, чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса. С августа 2015 года занимает должность главы Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России (официальный представитель МИД).



