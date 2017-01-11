Захаровой припомнили 10 заповедей

Марии Захаровой устроили заочный курс по изучению Библии. Некоторым пользователям соцсетей не понравилась ошибка официального представителя МИД России в цитировании Священного писания.

Неточность в использовании религиозной терминологии обнаружили авторы канала Telegram "Методичка". Они обвинили Марию Захарову в незнании базового текста Библии, описывающего процесс создания Богом мира.

Официальный представитель МИД России прокомментировала последние шаги уходящего президента США. Захарова написала в социальной сети Facebook, что Вашингтон каждый день предпринимает "бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики". "Бог сотворил мир за семь дней. У администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить", – отметила Захарова.

"Методичка" не преминула указать на неточность автору поста. "Напоминаем Марии Владимировне, что Господь создал мир за шесть дней. Отсюда и еврейский шаббат, и христианское воскресенье как время обязательного отдыха от всех дел", – написали авторы. В подтверждение своей правоты критики привели цитаты из Ветхого завета.

"И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал" (Бытие 2:3)", – цитируют Писание поборники справедливости. Напомнили они и о четвертой из десяти ветхозаветных заповедей: "Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела... Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмый почил".

Правда, большинство пользователей сочли ошибку не такой уж важной. По их мнению, "в широком смысле" мир все равно был сотворен за семь дней. Да и смысл написанного от этого не страдает.

Барак Обама покинет Белый дом 20 января – через 9 дней. В последние дни его администрация предприняла целый ряд антироссийских шагов – в частности, расширив санкции в отношении Москвы. Президентский пост в США займет Дональд Трамп.