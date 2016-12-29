Кремль предупредил россиян об отключении интернета

Россия должна быть готова к тому, что ее отрежут от глобальной сети, предупреждает Герман Клименко. Отношения с Западом могут ухудшиться, и очень важно настроить российский сегмент интернета так, чтобы защититься от критических сценариев.

Негативный сценарий развития отношений с Западом не стоит сбрасывать со счетов. В таком случае важно, чтобы в стране продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Для этого критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на российской территории, чтобы отключить Сеть извне не было возможности. В то же время направленные на это меры никак не затрагивают обычных пользователей, разъяснил суть законопроекта о регулировании национальной части Сети советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

"В законе речь идет о защите критически важной инфраструктуры, которая должна размещаться на территории России. Например, хакеры могут проникнуть в структуры коммерческих банков и украсть деньги. Это плохо, но, если они проникнут в системы Центробанка, будет большая беда. Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали", – отметил Клименко в интервью RT.

В России принят закон о хранении персональных данных. Однако некоторые западные компании не спешат его выполнять и сотрудничать с российскими властями. "Несмотря на то, что закон принят, иностранные компании не выполняют требования нашего закона и российских правоохранительных органов. Например, Google систематично отвечает на 36 тысяч запросов от западных органов госбезопасности. И ни на один запрос от российских", - подчеркнул советник президента.

Говоря о возможности хакерских атак на российские банки (информацию ранее обнародовали спецслужбы), Клименко указал, что часть заботы о безопасности счетов лежит и на пользователях. "Неуязвимых решений не бывает. Раньше к потере денег приравнивалась потеря кошелька. Сегодня же к этому приравнивается потеря пароля, дающего доступ к онлайн-банку. Безопасность госструктур и банков определяется с двух сторон. Это как создание защиты со стороны системы, так и усилия по собственной защите со стороны самих пользователей. Главная составляющая последнего – компьютерная грамотность людей. Есть пользователь неграмотен, если его пароль – 1234, его невозможно защитить, выстраивая защиту со стороны системы", – уверен советник.

Герман Клименко также рассказал журналистам, что в 2017 году россиянам заведут электронные паспорта, дадут возможность получать рецепты и покупать лекарства через интернет. Кроме того, российские чиновники уже на 30% заместили импортный софт отечественным.

В заключение Клименко обратился к россиянам с новогодними пожеланиями. "Если у вас есть дети и они готовятся поступать в вуз на банкиров, переубедите их поступать на программистов. Сейчас все больше места в нашей жизни занимает сфера высоких технологий. Профессия программиста уже стала одной из самых высокооплачиваемых и одной из самых перспективных", - убежден советник президента.

Предпринимателям Клименко пожелал поймать тот момент, когда рынок начнет расти. Он уверен, что это случится в 2017 году. Советник также рекомендует представителям бизнеса перепрофилироваться, в частности, не искать счастья в области строительства. Тем же, кто далек от бизнеса, по мнению Германа Клименко, стоит идти работать в государственный или бюджетный сектор.