Захарова дала совет пропагандистам из ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о системной дезинформация европейскими чиновниками друг друга и общественности в отношении поставок гуманитарной помощи в Сирию. Партнерам из Евросоюза она посоветовала воспользоваться онлайн трансляцией ситуации в Алеппо, развернутой на сайте Минобороны России.

Мария Захарова на своей странице в Facebook разъяснила чиновникам Евросоюза, кто на самом деле поставляет гуманитарную помощь в Сирию. "Когда Ф. Могерини неделю назад заявила, что ЕС – единственна структура, поставляющая в Сирию гуманитарную помощь, я подумала, что она это сделала по незнанию. Бывает со всяким", – написала дипломат.

"Но когда на тему необходимости срочного открытия гуманитарных коридоров от имени Евросоюза начал рассуждать его глава Дональд Туск, я поняла, что это системная дезинформация друг друга и общественности ЕС", – заявила политик.

Захарова констатировала тот факт, что гуманитарная помощь на протяжении нескольких лет регулярно доставляется в Сирию, в частности в Алеппо, Россией. Она напомнила партнерам из ЕС, что гуманитарные коридоры не только открыты, но по ним проходит эвакуация и доставка необходимой помощи.

Захарова посоветовала чиновникам ЕС воспользоваться онлайн трансляцией ситуации в Алеппо, развернутой на сайте Минобороны России. "Для ликвидации безграмотности высокопоставленных европейских чиновников количество вебкамер на точках мониторинга увеличено. И если европропагандисты отойдут от микрофонов, то смогу виртуально побывать в городе, о котором они так много говорят, но ничего не знают", – резюмировала официальный представитель российского МИД.