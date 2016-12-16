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Захарова дала совет пропагандистам из ЕС
Мария Захарова на
своей странице в Facebook разъяснила
чиновникам Евросоюза, кто на самом деле поставляет гуманитарную помощь в Сирию.
"Когда Ф. Могерини неделю назад заявила, что ЕС –
единственна структура, поставляющая в Сирию гуманитарную помощь, я подумала,
что она это сделала по незнанию. Бывает со всяким", – написала дипломат.
"Но когда на тему необходимости срочного открытия гуманитарных коридоров от имени Евросоюза начал рассуждать его глава Дональд Туск, я поняла, что это системная дезинформация друг друга и общественности ЕС", – заявила политик.
Захарова констатировала тот факт, что гуманитарная помощь на протяжении нескольких лет регулярно доставляется в Сирию, в частности в Алеппо, Россией. Она напомнила партнерам из ЕС, что гуманитарные коридоры не только открыты, но по ним проходит эвакуация и доставка необходимой помощи.
Захарова посоветовала чиновникам ЕС воспользоваться онлайн трансляцией ситуации в Алеппо, развернутой на сайте Минобороны России. "Для ликвидации безграмотности высокопоставленных европейских чиновников количество вебкамер на точках мониторинга увеличено. И если европропагандисты отойдут от микрофонов, то смогу виртуально побывать в городе, о котором они так много говорят, но ничего не знают", – резюмировала официальный представитель российского МИД.
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