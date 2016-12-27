Захарова предложила пересчитать бежавших с Украины евреев

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехало с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции.

Обеспокоенность израильских чиновников связана с предстоящей международной конференцией по вопросам установления мира на Ближнем Востоке, которая должна состояться во Франции 15 января 2017 года. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предположил, что это станет началом новых гонений на евреев, и предложил им уехать из страны, пока есть время.

"То, о чем последние годы говорили шепотом, теперь озвучено официально", – заметила на своей странице в Facebook официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Вместе с тем она намекнула, что в мире еще много мест, где люди до сих пор могут подвергнуться преследованию за национальность. "Может быть, заодно следовало бы уточнить, сколько уехало людей в Израиль с Украины за последние три года?" – предложила Захарова.

Напомним, участие в международной конференции по вопросам установления мира на Ближнем Востоке должны принять порядка 70 государств и международных организаций. Израиль изначально выступал против мероприятия и отказался присутствовать на нем.

Министр обороны страны считает, что конференция станет "трибуналом против Государства Израиль" и "современным делом Дрейфуса". "Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль", – заявил Авигдор Либерман.