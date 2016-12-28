Россия готовит достойный ответ на санкции США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о действиях ведомства в связи с новыми санкционными угрозами из США. Дипломат заявила, что если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, то получат от России ответ. "Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России. Возможно, администрации Б. Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу "после нас хоть потоп", – передает сайт Министерства иностранных дел России.