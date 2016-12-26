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Политика

Обама ссорит США и Китай перед приходом Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Albin Lohr-Jones
Президент США Барак Обама издал указ о распределении денежных средств на военные нужды, который предусматривает сотрудничество с Тайванем. Подобный шаг вызвал настоящий гнев у китайский властей, которые уже сделали жесткое заявление.
прочитано 1845 раз

Подконтрольные Демократической партии СМИ, а также близкие к этим политическим силам эксперты отмечали, что приход к власти Дональда Трампа может осложнить отношения США и Китая. Однако практика показала, что с этой задачей справляется и сам Барак Обама. Так, один из указов американского лидера, изданный под конец его президентской карьеры, рискует серьезно осложнить внешнеполитические отношения США и Китая.

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Речь идет о выделении средств Пентагону на военное сотрудничество с Тайванем. Подобный указ не мог не вызвать протест у Пекина. "Китай решительно выступает против того, что законопроект затрагивает вопросы Тайваня. В этой связи Вашингтону было сделано серьезное представление, мы крайне недовольны подписанием этого документа", – говорится в тексте заявления. Впрочем, возможно, что не все указы администрации Обамы будут действовать долго.

О том, что президент США Барак Обама рискует оставить после себя крайне мало наследия соратник Дональда Трампа рассказал в эфире телеканала Fox News. "Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться", – заявил бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич.

"Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом", – цитирует ТАСС политика. При этом он выразил уверенность, что новой администрации удастся отменить или в значительной степени снизить значимость и действенность даже тех распоряжений Обамы, которые не подлежат пересмотру или аннулированию.

При этом некоторые важные решения Барака Обамы Ньют Гингрич объясняет банальной местью уходящего президента своему преемнику. "Он предпринимает серию шагов с целью отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев", – уверен соратник избранного главы государства.

В частности, речь может идти о решении Барака Обамы запретить дальнейшую продажу прав на разработку большей части принадлежащих США шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. В пресс-службе Белого дома этот шаг связывают с заботой об окружающей среде.

Автор: Геннадий Куприянов26 декабря 2016, 08:52
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