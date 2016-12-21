Президент резко высказался перед чиновниками своей администрации
Трамп нанесет коварный удар по России
Parlamentnilisty.cz пишет, что прежние дружелюбные заявления Трампа по отношению к России и выдвижение им на пост госсекретаря сторонника сближения с Москвой Рекса Тиллерсона не должны вводить российское руководство в заблуждение. Издание отмечает, что избранный президент США, помимо хвалебных речей в адрес Владимира Путина, заявлял также, что спад напряженности между двумя странами возможен "лишь с позиции силы".
По словам эксперта по России Милана Сиручека, слова которого приводит Parlamentnilisty.cz, отношения между двумя странами при Трампе нужно оценивать не только с военно-политической, но и экономической точки зрения. Прежде всего, считает аналитик, нужно иметь в виду нефтегазовую отрасль.
По словам Сиручека, при Бараке Обаме США ограничивали добычу нефти, при этом импортируя недостающее для своих нужд количество черного золота из-за рубежа. Трамп же намерен максимально увеличить добычу нефти, разрабатывая новые месторождения в труднодоступных районах Аляски.
Речь идет о залежах сланцевой нефти, которая находится на дне Атлантического и Тихого океанов в пределах 50 миль от берега. Таким образом, пишет Parlamentnilisty.cz, Соединенные Штаты при новом президенте могут стать крупнейшим добытчиком нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию.
В подтверждение издание приводит сказанные им ранее слова: "Я отменю ограничения на добычу в размере 50 триллионов долларов, что создаст новые рабочие места и американские энергетические запасы". Подобная мера, утверждает Parlamentnilisty.cz, приведет к резкому увеличению объемов добытой нефти в мире, что естественным образом снизит ее цену. Это, в свою очередь, нанесет тяжелейший удар по российской экономике, которая еще не оправилась от прошлого падения цен на черное золото.
Впрочем, некоторые считают такие угрозы преувеличенными. Все дело в выдвинутом Трампом в качестве кандидата на пост госсекретаря Рексе Тиллерсоне, который ранее возглавлял крупнейшую американскую нефтяную компанию ExxonMobil. Новый предполагаемый глава внешнеполитического ведомства США вряд ли заинтересован в очередном падении цен на черное золото, поскольку из-за этого под угрозу мог бы быть поставлен ряд выгодных совместных проектов компании по добыче нефти с Россией.
Трамп выбрал Тиллерсона госсекретарем США— SPB@RU (@Inna_spb) 13 декабря 2016 г.
Значит нефть ниже 50-ти не опустится.
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Напомним, ранее представители Организации стран – экспортеров нефти при участии России договорились снизить уровень добычи нефти, что привело к росту ее котировок на мировых рынках.
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