Президент резко высказался перед чиновниками своей администрации
Обама лезет в Чукотское море с запретами
Хозяин Белого дома хочет успеть наложить запрет на продажу прав на разработку шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах, принадлежащих американцам. Как сообщает Bloomberg, уходящий президент намерен воспользоваться положением в законе, позволяющим ему запретить дальнейшее предоставление лицензий на добычу углеводородов на шельфовых участках США.
Об этом решении, по информации журналистов, Обама объявит 20 декабря. Под запретом, в частности, окажется разработка газовых и нефтяных месторождений в Чукотском море и в море Бофорта к северу от побережья штата Аляска. При этом санкции не коснутся тех проектов, которые уже реализуются компаниями Royal Dutch Shell, Eni, Repsol. Bloomberg не исключает, что к запрету присоединятся и власти Канады.
Эксперты отмечают, что экологи давно пытаются добиться запрета на расширение разработки шельфовых участков в Арктике. Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, в ходе предвыборной кампании не раз заявлял, что намерен "освободить от оков" национальную нефтедобывающую промышленность и отменить ограничения на разведку нефти.
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии
В перечне представлены около 40 спортсменов
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения