Обама лезет в Чукотское море с запретами

Действующий президент США Барак Обама провел свою заключительную пресс-конференцию. Из заявлений американского лидера журналисты сделали вывод, что он планирует запретить разрабатывать газовые и нефтяные месторождения на участках США в Арктике и Атлантике.

Хозяин Белого дома хочет успеть наложить запрет на продажу прав на разработку шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах, принадлежащих американцам. Как сообщает Bloomberg, уходящий президент намерен воспользоваться положением в законе, позволяющим ему запретить дальнейшее предоставление лицензий на добычу углеводородов на шельфовых участках США.

Об этом решении, по информации журналистов, Обама объявит 20 декабря. Под запретом, в частности, окажется разработка газовых и нефтяных месторождений в Чукотском море и в море Бофорта к северу от побережья штата Аляска. При этом санкции не коснутся тех проектов, которые уже реализуются компаниями Royal Dutch Shell, Eni, Repsol. Bloomberg не исключает, что к запрету присоединятся и власти Канады.

Эксперты отмечают, что экологи давно пытаются добиться запрета на расширение разработки шельфовых участков в Арктике. Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, в ходе предвыборной кампании не раз заявлял, что намерен "освободить от оков" национальную нефтедобывающую промышленность и отменить ограничения на разведку нефти.