Песков о "жалобном" звонке Обамы: Голословно

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о звонке президента США Барака Обамы Владимиру Путину из-за хакерских атак. По его словам, ничего особенного в этом событии нет.

"Это обычная закрытая линия связи, которую главы государств используют для телефонных переговоров. Такие линии есть между Москвой и еще рядом мировых столиц. Это линия связи, которая используется для переговоров, для секретных переговоров глав государств", – рассказал Песков.

При этом он отметил, что тема кибератак на американские серверы якобы российскими хакерами постоянно поднималась первыми лицами США во время общения с российским руководством как в ходе личного общения, так и путем телефонных переговоров. "Но каждый раз, к сожалению, мы не смогли получить, ни разу не смогли получить какое-то более-менее вразумительное обоснование вот этих вот обвинений, какие-либо факты конкретные или еще что-либо", – констатировал пресс-секретарь президента России.

Кроме того, Песков в очередной раз заявил, что официальная Москва считает все подобные обвинения в свой адрес необъективными. По его словам, они голословны и не подкреплены никакой аргументацией и необходимыми фактами.

Dni.ru напоминают, что ранее телеканал NBC News сообщил, что в преддверии выборов президента США Барак Обама связался с Владимиром Путиным при помощи специального "красного телефона". Как сообщалось, разговор велся об атаках "российских хакеров" на американскую избирательную систему.

"Красный телефон" – система экстренной связи, которая используется во время крупных кризисов, таких как теракты 11 сентября или вторжение в Ирак. Система предназначена для отправки электронных писем. Причем для администрации Обамы этот произошедший по спецсвязи контакт с Россией стал первым.

Today President Obama, alongside his Deputy Chief of Staff and lifelong Cubs fan Anita Decker Breckenridge, called @Cubs Manager Joe Maddon to officially invite the #WorldSeries championship team to the White House. Фото опубликовано The White House (@whitehouse) Ноя 3 2016 в 7:53 PDT

Тема "российского вмешательства" в избирательный процесс в США постоянно поднимается западными политиками и средствами массовой информации. Так, влиятельное британское издание The Guardian ранее заявило, что президент США Барак Обама столкнулся с серьезным давлением со стороны конгрессменов, которые требовали от уходящего главы государства рассказать правду о влиянии России на итоги выборов.





Примерно в то же время появилась информация о том, что Кремль якобы спонсировал некоторые американские СМИ, чтобы те влияли на общественное настроение в пользу кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Тем не менее никаких доказательств этому представлено не было, а позже появилась информация, что такие сведения распространяются при помощи украинских бизнес-кругов, заинтересованных в дискредитации настроенного на сближение с Россией Трампа.



