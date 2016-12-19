После Овального кабинета Обама будет работать в гараже

Покидающий свой пост через месяц президент США Барак Обама останется жить в Вашингтоне. По утверждениям СМИ, он и его семья переберутся в большой особняк. При этом сам уходящий глава государства намерен оборудовать себе рабочий кабинет в гараже.

По сообщению портала TMZ, Обама с семьей переедут в трехэтажный дом стоимостью более шести миллиардов долларов. По утверждениям журналистов, в особняке уже начались ремонтные и отделочные работы. При этом наиболее масштабные перемены коснутся гаража, который Обама намерен сделать своим новым рабочим кабинетом. Причина столь необычного выбора уходящего президента США не раскрывается.

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Всего площадь дома составляет более 2,5 тысячи квадратных метров. Среди помещений значатся девять спален, восемь ванных комнат, уже упомянутый гараж, а также винный погреб. При этом вокруг дома круглосуточно будут дежурить сотрудники спецслужб для охраны бывшего президента.

Ранее американские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что после ухода с президентского поста Обама хотел бы работать в медийной сфере. Как утверждается, среди вариантов, которые рассматривает уходящий президент США, значатся собственное шоу на одном из популярных каналов или работа над комедийным сериалом.



При этом на днях Обама выступил на своей последней пресс-конференции. Уходящий президент вновь нелицеприятно высказался о России, заявив, что она "гораздо меньше и слабее Соединенных Штатов", а ее экономика, по его словам, "ничего не производит".

Обама заявил, что Россия ничего не производит кроме нефти и одобрил контракт на закупку российских двигателей РД-180 для американских ракет — Во///дь™ (@zubb_zer0) 18 декабря 2016 г.

В то же время он упомянул о влиянии Москвы на прошедшие в ноябре президентские выборы. Более того, Обама посетовал на то, что у Владимира Путина якобы есть огромное количество сторонников среди влиятельных членов республиканской партии.