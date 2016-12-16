Захарова сделала предложение Обаме

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Барака Обамы о вмешательстве других государств во внутренние дела страны. Дипломат оставила сообщение по этому поводу в социальной сети Facebook.

"Может, он и перед Януковичем извинится заодно?" – цитирует ее Lenta.ru. По всей видимости, Захарова намекала на государственный переворот на Украине, в результате которого Янукович потерял власть и был вынужден бежать из страны.

