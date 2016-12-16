Обама признался Путину в своих чувствах

Президент США Барак Обама в очередной раз обвинил Россию в кибератаках, которые могли повлиять на исход президентских выборов. Американский лидер подчеркнул, что уже рассказал Владимиру Путину о своих чувствах по этом поводу.

"Я считаю, что мы несомненно должны принимать меры, когда правительство любой чужой страны пытается повлиять на объективность наших выборов, и мы примем меры", – приводит слова Обамы радио NPR. Американский президент подчеркнул, что Вашингтон ответит Москве "в то время и в том месте, которые выберет".

"Что-то из этого можно будет предать огласке, что-то – нет. Господин Путин хорошо осведомлен о моих чувствах по этому поводу, потому что я напрямую говорил с ним об этом", – подчеркнул глава США.

Как отмечает NPR, Обама, скорее всего, обсудил кибербезопасность с российским президентом в кулуарах саммита G20, прошедшего в Китае в начале сентября. Эту же информацию подтвердил и заместитель помощника главы США по национальной безопасности Бен Родс, пишет MSNBC.

"Он (Обама. – Прим. ред.) говорил с ними (членами российской делегации) на саммите G20. Я присутствовал на встрече. Затем они (Обама и Путин) некоторое время находились наедине. И президент Обама дал ясно понять, что мы собираемся сделать то, что необходимо сделать, чтобы защитить наш избирательный процесс", – заявил он.

Напомним, в октябре текущего года Вашингтон заявил о том, что Москва пытается взломать избирательные системы США и повлиять на исход президентских выборов. Позднее американская разведка обвинила Россию в кибератаке на серверы Демократической партии с целью помешать Хиллари Клинтон выиграть президентскую гонку. Однако ФБР с подобными выводами не согласилось.