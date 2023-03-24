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Пятница 24 марта

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"Труп": почерневшую секс-бомбу Яну Кошкину с трудом опознали

"Труп": почерневшую секс-бомбу Яну Кошкину с трудом опознали
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Кошкина так и не смогла осуществить свою мечту.

33-летняя российская модель Яна Кошкина была и остается одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса. С детства она увлекалась спортом, ходила на художественную гимнастику и легко сдавала все нормативы по физкультуре.

Вместе с тем Кошкина является одной из самых перспективных актрис. Кошкина получила популярность и признание после работы над проектом "Кухня". После своей дебютной роли Яна появилась в нескольких кассовых проектах, которые запомнились и зрителям, и критикам. Многие считают Кошкину настоящей секс-бомбой, впрочем, она сама культивирует вокруг себя это амплуа.

На днях Яна Кошкина призналась, что мечтает сыграть "джокершу", и эта мечта никак ее не покидает. Актриса добавила, что явно идет в верном направлении, ведь роль Бабы Яги ей уже предложили. Поклонники отметили, что из Кошкиной вышла бы великолепная злодейка. Оказалось, что у россиян такой образ Яны вызвал множество ассоциаций.

К посту артистка добавила фото с почерневшим лицом. В таком виде ее с трудом опознали поклонники.

"Труп невесты — это больше бы подошло"; "Яна, вам надо кушать начинать"; "Бабу Ягу лучше Бузовой отдать"; "Первая мысль, что на фото Майкл Джексон"; "Идеальный для тебя образ"; "Из тебя выйдет потрясающая суперзлодейка", – написали фанаты Кошкиной.

Ранее Яна Кошкина признавалась, что хотела бы сыграть роль Настасьи Филипповны из "Идиота" Ф. М. Достоевского.

24 марта 2023, 20:00
Яна Кошкина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Топ-10 сексуальных женщин России

Вики Одинцова. Фото: www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Пресс-служба
Елена Темникова. Фото: www.globallookpress.com
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Юлия Франц. Фото: instagram.com/frantz_julia
Екатерина Кищук. Фото: instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Любовь Аксенова. Кадр из сериала &quot;Вокально–криминальный ансамбль&quot; (2018)
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

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