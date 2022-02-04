С прибавлением: Исчезнувшая из дома Кошкина объявилась с "сюрпризом"

Светская львица Яна Кошкина знаменита работой на телевидении и пышными формами. Грудастая знаменитость покорила сердца миллионов мужчин и добилась в жизни успеха. О себе брюнетка рассказывает в "Инстаграм", выкладывая соблазнительные кадры откровенного формата.
В ленте последняя публикация девушки датируется 24 января 2022 года. Тогда девушка показывала, как хорошо отдыхает на Мальдивах и плавает в бирюзовом океане. Сначала все только радовались за модель и хвалили ее. А потом народ как-то потерял звезду: ни с Мальдив, ни из России контента от нее не было.
Наконец, Яна Кошкина приоткрыла завесу тайны и сделала заявление. Оказалось, она находилась в больнице по пока скрытой от общественности причине. Теперь все в порядке, популярную брюнетку выписали из медучреждения.
Столичный дом пустовал без хозяйки, но в нем уже случилось прибавление — знаменитость вернулась в свое место жительства. После долгого и подозрительного исчезновения модель объявилась, разместив в разделе "Сторис" новый ролик.
Ведущая показала, какой "сюрприз" ей приготовили — входную дверь украсили разноцветными шариками золотого, белого, и серебряного цвета. А внутри Яну Кошкину поджидали роскошные букеты цветов в большом количестве.